Burgdorf

Die Stadt Burgdorf hofft auf 900.000 Euro aus dem vom Land mit EU-Fördermitteln aufgelegten Sonderprogramm „Perspektive Innenstadt“. Damit will die Stadt die Attraktivität der Innenstadt kurzfristig steigern und so dem unter der Konkurrenz mit dem Onlinehandel leidenden Einzelhandel unter die Arme greifen. Auch gelte es, die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie abzumildern, heißt es aus dem Rathaus.

Zuvor schon hat die Stadt beim Land die Aufnahme ins Städtebauförderprogramm beantragt, um die Innenstadtsanierung spürbar voranzubringen. Dazu hatte Burgdorf von einem Stadtplanungsbüro die Innenstadt unter die Lupe nehmen und Schwachstellen offenlegen lassen. Bis entschieden ist, ob Burgdorf zur Beseitigung dieser Schwächen Geld vom Land erhält, dauert es noch ein Jahr. So lange wollte die Stadtplanungsabteilung im Rathaus nicht warten. Sie warf deshalb für die Stadt den Hut in den Ring für das Sofortprogramm.

Stadt hat sich mit dem Stadtmarketingverein abgestimmt

Schon Mitte September soll feststehen, ob Burgdorf daraus ein Budget erhält für Projekte, die die Stadt sofort angehen kann. Alle aus dem Programm geförderten Projekte müssen bis zum Frühjahr 2023 umgesetzt sein. Die Stadt rechnet mit maximal 900.000 Euro und hat bereits mit dem Stadtmarketingverein, bei dem sie Mitglied und Hauptzahler ist, Gespräche über die Verwendung geführt. Schwerpunktmäßig soll da darum gehen, mit besonderen Aktionen Lust auf die Innenstadt zu machen, den Ausbau der Digitalisierung voranzutreiben, Freiräume weiterzuentwickeln und quartiersbezogene Konzepte für die Innenstadt zu erarbeiten.

Lichterzauber steht auf der Wunschliste

Konkret plant die Stadt 330.000 Euro in Veranstaltungen und die Eigenwerbung zu investieren. Aktionen wie ein Lichterzauber, Open-Air-Konzerte und ein Wintervergnügen sind dazu im Gespräch. 70.000 Euro will die Stadt in die Folgekosten des im Aufbau befindlichen digitalen Marktplatzes stecken sowie in eine Digitalisierung der durch Burgdorf verlaufenden Themenroute Fachwerk für Radfahrer.

Stadt will Entwicklungsziele für Quartiere festlegen

200.000 Euro sollen in die Aufwertung von Plätzen und Grünanlagen fließen: Denkbar sind hier eine Ergänzung des Stadtmobiliars, ein Spielplatzkonzept für die Innenstadt und eine Belebung von Spittaplatz und der Parkanlage am Wall. Für einen städtebaulichen Rahmenplan, der konkrete Entwicklungsziele für Innenstadtquartiere beschreibt, und in ein Nutzungskonzept für das Gebiet an der Rolandstraße, sieht die Stadt weitere 300.000 Euro vor.

Von Joachim Dege