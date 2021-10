Burgdorf

Noch hat die Stadt nur ein virtuelles Budget zur Verfügung, um der unter erheblichen städtebaulichen Mängeln leidenden Innenstadt auf die Sprünge zu helfen und den Folgen des boomenden Onlinehandels für Burgdorfs Gewerbetreibende zu begegnen. Bis März kommenden Jahres will die Stadt mit ausformulierten Projektanträgen bei der N-Bank Zuschüsse abrufen, die das Land Burgdorf aus seinem Soforthilfeprogramm „Perspektive Innenstadt“ in Aussicht gestellt hat. 900.000 Euro wollen Rat und Stadtverwaltung dann binnen eines Jahres in die City investieren.

Die Stadt hat unlängst eine Zuschusszusage über 755.000 Euro vom Land erhalten und hofft womöglich auf noch etwas mehr, sollten andere Kommunen ihr Budget nicht rechtzeitig abrufen. Denn dann werde umverteilt. Acht grob beschriebene Vorhaben hat die Stadt im Juli angemeldet. Unter anderem will sie Areale an der Rolandstraße städtebaulich überplanen lassen und dafür 150.000 Euro in die Hand nehmen. Noch einmal die gleiche Summe soll in die Erarbeitung eines sogenannten städtebaulichen Rahmenplans fließen. Der dient dazu, die Leitlinien für städtisches Handeln bei der Entwicklung der Innenstadt aufzuzeigen mit dem Ziel, die City zu stärken.

Stadtmarketingverein soll 400.000 Euro erhalten

Auch ein Spielplatzkonzept (50.000 Euro) will die Stadtverwaltung erarbeiten lassen, um Standorte für einen Spielplatz in der Innenstadt zu finden. Er soll Besucher anlocken und zum Verweilen einladen. Die parkähnliche Grünanlage Am Wall will die Stadtverwaltung mit Spielgeräten (80.000 Euro) ergänzen, um dort die Aufenthaltsqualität für Familien zu erhöhen. Bislang ist die Anlage vor allem ein beliebter Treffpunkt der Trinkerszene. Die geplante Anschaffung neuen Stadtmobiliars (70.000 Euro) – Liegen, Bänke und Tische – dienen ebenfalls der Steigerung der Aufenthaltsqualität.

Die Stadt plant im Schulterschluss mit dem Stadtmarketingverein eine weitere Großveranstaltung auf dem Schützenplatz nach dem Vorbild des Max-Giesinger-Freiluftkonzerts vor drei Jahren. Quelle: Holger Schilke

Den mit Abstand größten Batzen Geld will die Stadtverwaltung allerdings dem Verein Stadtmarketing Burgdorf (SMB), in dem Bürgermeister Armin Pollehn (CDU) qua Amt im erweiterten Vorstand sitzt, angedeihen lassen: in Summe 400.000 Euro. Für eine geplante Großveranstaltung auf dem Schützenplatz und eine Illumination der Innenstadt soll der SMB 280.000 Euro erhalten. Pollehn verspricht sich davon, dass diese Ereignisse bei Stadtbesuchern noch lange im Gedächtnis haften blieben und so einen nachhaltig positiven Imageeffekt zeitigten.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Stadt greift Handel und Gastronomie unter die Arme

Mit 70.000 Euro will die Stadt den digitalen Marktplatz fördern, den der Stadtmarketingverein für den von der Onlinekonkurrenz bedrohten Burgdorfer Einzelhandel aktuell aufbaut – mit Unterstützung von der Madsack Mediengruppe, zu der auch diese Zeitung gehört. Auch gastronomische und touristische Angebote sollen so fortan auf der Plattform vermarktet werden können. Schließlich will die Stadt mithilfe des SMB auch noch eine Werbekampagne (50.000 Euro) auflegen. Sie soll die Außenwirkung Burgdorfs aufpolieren, um noch mehr Stadtbesucher anzuziehen.

Dass der SMB derart viel Geld erhalten soll von der Stadt, ist in den Ratsfraktionen nicht unumstritten. Insbesondere Grüne und SPD sehen das kritisch. „Das ist zu viel“, findet Ratsfrau Simone Heller von den Grünen ebenso wie die scheidende Ratsvorsitzende Christa Weilert-Penk (SPD). Der Verwaltungsausschuss, der am Dienstag darüber beriet, gab allerdings abschließend grünes Licht für die Pläne des Bürgermeisters. Pollehn hatte mit Zeitnot argumentiert. Bis März müssten alle Projektanträge gestellt sein. Für eine Art Ideenwettbewerb bleibe keine Zeit mehr. Sonst riskiere Burgdorf, dass die Zuschüsse verfallen.

Von Joachim Dege