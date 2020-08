Burgdorf

Die Stadtverwaltung gibt Gas beim Klimaschutz. Wenn Burgdorfs Kommunalpolitiker am nächsten Dienstag aus der Sommerpause zurückkehren, sehen sie sich mit einem Vorschlag aus dem Rathaus konfrontiert, der zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt. Ein weiterer Schritt bei der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf die energiesparende LED-Technik soll den Ausstoß des klimaschädlichen Treibhausgases CO2 signifikant reduzieren und gleichzeitig auf lange Sicht den Stadtsäckel schonen, so das Kalkül der zuständigen Tiefbauverwaltung im Rathaus.

Es geht keinesfalls um Peanuts. Die Straßenbeleuchtung frisst etwas mehr als 25 Prozent des gesamten Stroms, den die Stadt jedes Jahr verbraucht – aktuell 938.298 Kilowattstunden. Mit der vorgeschlagenen Umrüstung weiterer 1030 Leuchten auf LED-Technik in der Kernstadt und den Ortsteilen ließen sich 237.698 Kilowatt einsparen. Darin sieht die Stadt „einen wichtigen Hebel zur Reduktion der CO2-Emissionen“, die sich nach einer Berechnung der eigenen Fachleute um 93,3 Tonnen im Jahr verringern ließen.

Neue Leuchten senken die Stromkosten

Sparen ließe sich obendrein Geld, das die verschuldete Stadt ohnehin nicht hat. Zurzeit gibt die Stadt annähernd 225.000 Euro im Jahr für Strom aus. Diese Kosten sänken als Folge des Austauschs der Leuchtenköpfe um 54.550 Euro per anno. Sollte der Strompreis weiter steigen, fiele die Ersparnis in der Zukunft sogar noch höher aus, rechnet die Stadtverwaltung den Kommunalpolitikern vor.

Bevor allerdings auch nur ein einziger Cent gespart ist, muss der Rat erst einmal Geld in die Hand nehmen und investieren. Denn die Umrüstung schlägt mit Kosten von rund einer halben Million Euro zu Buche. Diese Summe hat die Stadtverwaltung vorsorglich schon einmal für den Haushaltsplan des nächsten Jahres angemeldet. Darin enthalten sind die reinen Anschaffungskosten für die Leuchten, Abschreibungskosten für noch funktionstüchtige Lampen alten Schlags sowie die Kosten für die erforderliche europaweite Ausschreibung des Auftrags.

Investition amortisiert sich in sieben Jahren

Dass die Stadt am Ende nicht in voller Höhe auf den Kosten sitzen bleibt, dafür sorgt ein Förderprogramm des Bundes mit dem Ziel, die Sanierung von Straßenbeleuchtungsanlagen in den Kommunen voranzubringen. Mit dieser von der Stadt bereits einkalkulierten Förderung durch das Bundesumweltministerium reduzierten sich die Anschaffungskosten der LED-Leuchten um 174.000 Euro. Die Stadt müsste ergo lediglich 326.000 Euro aufbringen. Damit würde sich die Investition angesichts der zu erwartenden Stromersparnis in nur sieben Jahren amortisieren.

Mit der LED-Technik hat die Stadt bereits gute Erfahrungen gemacht. In den Jahren 2009/2010 und 2014 hat das von der Stadt beauftragte Energieversorgungsunternehmen als technischer Dienstleister bereits 3230 der zurzeit 4863 Straßenleuchten auf energieeffizientere Leuchtmittel umgerüstet. Seit 2014 kommen in Neubaugebieten nur noch LED-Leuchten zum Einsatz. Im Zeitraum von 2008 bis 2019 konnte die Stadt so den Energieverbrauch um 880.523 Kilowattstunden senken, was einer jährlichen Einsparung bei den Stromkosten von mehr als 211.000 Euro entspricht.

Ob die Politik dem Vorschlag aus dem Rathaus folgt, das entscheidet am 6. Oktober der Verwaltungsausschuss der Stadt. Vorher beraten die Ratsfraktionen darüber öffentlich im Umweltausschuss (10. September) und im Haushaltsausschuss (28. September).

Von Joachim Dege