Burgdorf

Weil der Kraftfahrzeugverkehr in der Stadt trotz Umgehungsstraße immer mehr zunimmt und viele Burgdorfer das zunehmend als arge Belastung betrachten, wollen Rat und Stadtverwaltung die Mobilitätswende einläuten. Um herauszufinden, wer sich in Zukunft mit welchem Fortbewegungsmittel wann wohin bewegt und wie die Verkehrsinfrastruktur Burgdorfs dafür sinnvollerweise beschaffen sein sollte, will die Stadt Rat einholen. Der Verwaltungsausschuss hat soeben das auf Verkehrsentwicklungsplanungen spezialisierte PGT Umwelt und Verkehr aus Hannover mit der Erstellung eines Mobilitätskonzepts beauftragt.

Ein sogenannter Masterplan Mobilität, der das das Thema Mobilität nach Möglichkeit ganzheitlich betrachtet in all seinen Facetten, ist in der Kommunalpolitik schon länger im Gespräch. Das ebenfalls in Hannover ansässige Verkehrsplanungsbüro SHP setzte den Verkehrspolitikern des Rates bereits im vergangenen Jahr auseinander, wie mithilfe eines ausgeklügelten Mobilitätskonzepts Fußgänger, Rad- und Autofahrer gleichermaßen zu ihrem Recht kommen könnten. Daraufhin kündigte die Stadt an, dass sie das Büro auffordern werde, ein Angebot für einen Masterplan zu machen.

Büro PGT bekommt Zuschlag

SHP habe kein Angebot abgeben wollen, teilte Bürgermeister Armin Pollehn ( CDU) nun mit, nachdem der Verwaltungsausschuss in dieser Woche dem Mitbewerber PGT den Zuschlag erteilte. SHP, das im Auftrag der Stadt Burgdorf unter anderem am aktuell zu erstellenden Schulwegeplan mitwirkt, widerspricht: „Wir haben ein Angebot abgegeben, waren wohl aber nicht die Günstigsten. Sowas passiert. Aber natürlich hatten wir Interesse, das zu machen“, sagte SHP-Geschäftsführer Christian Adams auf Nachfrage.

Mobilitätskonzept kostet die Stadt 183.000 Euro

Die Stadt will sich das jetzt in Auftrag gegebene Mobilitätskonzept rund 183.000 Euro kosten lassen. Das Geld ist im Doppeletat für die Jahre 2021/2022, der am Donnerstagnachmittag vom Rat der Stadt beschlossen werden soll, berücksichtigt. Das Ingenieurbüro PGT werde schon im nächsten Jahr die Arbeit aufnehmen, kündigte Bürgermeister Pollehn an.

Das ist auch dringend notwendig, denn die Stadt steht wegen des als erforderlich angesehenen Neubaus der maroden Hochbrücke über die Bahnlinie Lehrte-Celle enorm unter Zeitdruck. So sollen die Verkehrsplaner nach Vorstellung des Bürgermeisters auch untersuchen, ob eine weitere Bahnbrücke oder ein Tunnel am Höhenweg oder in Ahrbeck sinnvoll ist.

Von Joachim Dege