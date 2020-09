Burgdorf

Die Stadt hat noch einmal bekräftigt, dass sie den Fitnesspfad im Burgdorfer Holz bei Dachtmissen für Burgdorfs Freizeitsportler erhalten will. Die Politik hatte diese Entscheidung bereits im Mai gefällt. Jetzt legt die zuständige Fachabteilung im Rathaus den Kommunalpolitikern ein Konzept vor, wie sie den Fortbestand auf Dauer sichern will und was es den Steuerzahler kosten wird.

Datax unterstützt die Stadt finanziell

Reine Kosmetik ist, dass der Vitaparcours, im Volksmund schlicht-Trimm-dich-Pfad genannt, in Zukunft Datax-Trimmpfad heißen soll. Das liegt am Unternehmens- und Steuerberatungsunternehmen von Jürgen Waldeck, das sich bereit erklärt hat, die Kommune beim Betrieb der beliebten Freizeiteinrichtung als Sponsor finanziell zu unterstützen. Datax will für die Dauer von zehn Jahren jährlich 3000 Euro an die Stadtkasse überweisen. Dafür erhält die Firma die Namensrechte, die auf neuen Schildern an den Fitnessstationen im Wald künftig sichtbar sein sollen.

Per Vertrag mit den Landesforsten regelt die Stadt, dass sie den Pfad im Waldstück an der B 188 betreiben darf. Quelle: Joachim Dege

Mit den Landesforsten, auf deren Gebiet der Fitnessparcours liegt, will die Stadt einen sogenannten Gestattungsvertrag schließen. Der regelt, dass die Stadt in dem Waldstück an der Bundesstraße 188 nach Uetze Geräte und Schilder aufstellen und den Pfad betreiben darf, und zwar zum Preis von 250 Euro im Jahr. Für die Sicherheit der Benutzer stehen nicht die Landesforsten ein. Vielmehr muss die Stadt die sogenannte Verkehrssicherungspflicht übernehmen.

Damit die Kommune diese Verpflichtung eingehen kann, muss sie freilich zunächst dafür sorgen, dass der Parcours tatsächlich sicher ist. Zurzeit stehen einige der Stationen noch in von geschädigten Bäumen umstandenen Bereichen. Diese Bäume muss die Stadt entfernen lassen und hat zu diesem Zweck eine Verabredung mit der Freiwilligen Feuerwehr Dachtmissen getroffen. Deren Ortsbrandmeister Jörg Neitzel hat bereits zugesagt, die Arbeiten übernehmen zu wollen. Wegen der Corona-Pandemie kann das aber nicht sofort geschehen, sondern muss noch eine Weile warten.

Feuerwehr will kranke Bäume fällen

Mit Baumfällarbeiten allein ist es im Übrigen nicht getan. Einige Stationen müssen aus Gefahrensituationen heraus verlegt werden. Das betrifft nach Darstellung der Stadtverwaltung die Stationen 1, 2, 3 und 18. Die Schilder mit den Beschreibungen der Übungen sollen statt an benachbarte Bäume fortan an Holzpfähle montiert werden, sodass solche Verlegungen in der Zukunft leichter möglich sind. Eine weitere Station hat die Stadt aus Sicherheitsgründen bereits abbauen lassen.

Die Gesamtinvestition, um die Anlage wieder in Schuss zu bringen, beziffert die Stadt auf 19.000 Euro. Weil die Feuerwehr einen Teil der notwendigen Fällarbeiten im Wert von 9000 Euro übernimmt, lassen sich die Kosten für die Instandsetzung des Pfades deutlich reduzieren. Bei der Stadt verbleiben noch 14.000 Euro für Baumarbeiten. Dazu kommen weitere 5000 Euro für das Aufstellen der neuen Schilder. 3000 bis 5000 Euro betragen nach Einschätzung der Stadtverwaltung die Unterhaltskosten im Jahr.

Der Ratsausschuss für Wirtschaft, Arbeit, Liegenschaften und Verkehr beschäftigt sich in seiner Sitzung am Dienstag, 8. September, ab 17 Uhr mit den Plänen für den Vita-Parcours. Die Sitzung im StadtHaus beginnt um 17 Uhr und ist öffentlich.

Von Joachim Dege