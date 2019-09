Burgdorf

Bis zu 40 neue Kinder zwischen drei und sechs Jahren nimmt die Kita Pusteblume in den nächsten Wochen auf – damit verschärft sich ein Problem, das die Eltern und Mitarbeiter schon jetzt plagt: Rund um die Kita fehlen Parkplätze für Mütter und Väter, die ihren Nachwuchs bringen oder abholen. Die Stadt Burgdorf plant deshalb, die bestehenden Parkplätze an der Saalestraße umzubauen und mehr Raum zu schaffen.

„Das ist auch dringend notwendig“, sagt Anja Neumann, die an diesem Freitag ihren Wagen an einem Feldweg in der Nähe der Kita abgestellt hat. „Die Parkplätze reichen überhaupt nicht aus“, ergänzt Judith Eisenbach. Auch Martina Pötzel, die mit ihrer dreijährigen Tochter Jana den Übergang passiert, sieht großen Handlungsbedarf: „Die wenigen Parkplätze sind heiß begehrt“, sagt sie, während andere Eltern die Saalestraße abfahren in der Hoffnung, schnell noch einen Stellplatz zu finden.

Doch die wenigen freien Bereiche sind längst belegt – zum Teil mit Fahrzeugen der Anwohner, zum Teil mit den Autos der Kita-Mitarbeiter. „Oder eben mit den Firmenwagen der Bauarbeiter“, sagt Neumann, die sich wie die anderen Eltern eine Entlastung wünscht. „Demnächst kommen hier noch mehr Kinder in die Betreuung, dann wird alles noch schwieriger“, fürchtet sie. Auch das Team der Kita Pusteblume kennt das Problem: „Die Eltern stellen ihre Autos auf Feld- und Waldwegen ab, oder sie nutzen die Parkplätze der Anwohner“, sagt eine Mitarbeiterin. Beides sorge für Ärger. Und nicht zuletzt: „Auch die Mitarbeiter brauchen Parkraum.“

Stadt will Zahl der Parkplätze verdoppeln

Geht es nach der Stadtverwaltung, dann werden die jetzt zwölf Längstparkplätze an der Ostseite der Saalestraße zwischen Weser- und Elbestraße so umgebaut, dass 24 Plätze entstehen. Vorhandene Bäume sollen dafür nicht weichen müssen. „Der Umbau soll sukzessiv in kleinen Abschnitten erfolgen, damit während er Bauarbeiten eine möglichst große Anzahl von Parkplätzen den Nutzern kontinuierlich zur Verfügung steht“, heißt es in einer Drucksache, über die am Montag, 16. September, der Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit, Liegenschaften und Verkehr entscheidet.

Der Vorschlag der Verwaltung sieht zudem vor, den zweiten Kita-Zugang vom Iseweg aus zu schließen. Damit soll verhindert werden, dass Eltern in die kleine Stichstraße fahren und ihre Kinder holen oder bringen. Das führe, so die Einschätzung der Stadt, immer wieder zu unübersichtlichen Verkehrssituationen.

Die Sitzung des Ausschusses beginnt am 16. September um 17 Uhr im Sitzungszimmer des Rathauses II. Auf der Tagesordnung stehen zudem die Berechnung des Straßenverkehrslärms, ein Bericht der Firma SHP Ingenieure zum Mobilitätskonzept und der Verkehrsmengenzählung sowie ein Antrag der CDU/FDP-Gruppe im Rat, dass Elektrofahrzeuge künftig in der gesamten Stadt Burgdorf kostenfrei parken können.

