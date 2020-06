Burgdorf

Mit der Hörmann-Niederlassung sowie dem Neubau der Dachdecker-Firma Burghardt sind alle Vorräte der Kommune an erschlossenem Gewerbeland im Osten von Burgdorfs Kernstadt erschöpft. Die letzte städtische Freifläche sei für Erweiterungswünsche reserviert, also nicht im Angebot, erklärt Wirtschaftsförderer André Scholz. Und welche Pläne Hörmann für die 16.000 noch unbebauten Quadratmetern zwischen seinem Neubau und dem Tuchmacherweg hat, kann er nur offen lassen. Bliebe im Burgdorfer Südosten noch die Option, das Gewerbegebiet Hülptingsen III Richtung Süden zu erweitern. Der Flächennutzungsplan lässt das zu, verfolgt werde eine solche Planung kurzfristig aber nicht, versichert Scholz.

Neues Gewerbegebiet mit 19 Hektar ist geplant

Umso mehr Bewegung gibt es am anderen Ende der Stadt. Im Gewerbegebiet Nordwest II zwischen Weserkreisel, Nordumgehung und dem verlängerten Marris-Mühlenweg sind Scholz zufolge mittlerweile die letzten drei Grundstücke Gegenstand von Kaufverhandlungen und Sondierungsgesprächen mit Investoren. So ist der Wirtschaftsförderer in der Luxuslage, bereits jetzt die nicht mehr erfüllbaren Ansiedlungswünsche für die beschlossene Erweiterung des Gebietes Richtung Osten zu „sammeln“. Die städtische Planungsabteilung hat den Bebauungsplan für Nordwest III in Arbeit. 19 Hektar groß wird das riesige Areal bis an die Bahnlinie und die B 188 reichen. Als Zeithorizont für die Vermarktung baureifer Grundstücke stellt Scholz Kaufinteressenten offiziell die zweite Jahreshälfte 2021 in Aussicht. „Das ist sportlich“, räumt er ein.

Anzeige

Wo über Nordwest III hinaus in der mittelfristigen Zukunft neue Gewerbesteuerzahler und Arbeitgeber platziert werden sollen, darüber hat die Stadt eine umfangreiche Untersuchung in Auftrag gegeben. Im Fokus hat sie dabei Areale in den Gemarkungen von Sorgensen, Ehlershausen und Hülptingsen.

Weitere HAZ+ Artikel

Von Martin Lauber