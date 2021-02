Burgdorf

Die Stadt Burgdorf plant zum ersten Mal in ihrer Geschichte ein klimaneutrales Baugebiet. In dem künftigen Wohnquartier zwischen der Weserstraße und der Umgehungsstraße (B 188), das künftig 750 Menschen in 250 Wohneinheiten ein Dach über dem Kopf bieten soll, haben fossile Energieträger Hausverbot. Die dezentrale Wärmegewinnung soll dort ausschließlich mit regenerativen Energieträgern erfolgen. Das hat jetzt der Bau- und Umweltausschuss des Rates einstimmig empfohlen. Der Verwaltungsausschuss muss dafür Anfang März noch abschließend grünes Licht geben.

Kommunalpolitiker ringen um Einigung

Das klimaneutrale Neubaugebiet, für das der Rat nun bis zur Sommerpause den Bebauungsplan verabschiedet haben will, ist eine schwere Geburt. Bis zuletzt rangen die WGS-Ratsfraktion und die der Freien Burgdorf mit den Grünen um die jetzt verabschiedete Vorgabe, dass dort der Energieträger Erdgas keine Chance mehr haben soll, sondern ausschließlich regenerative Energieträger zum Einsatz kommen dürfen. An dieser Frage zerbrach letztlich die Mehrheitsgruppe im Rat der Stadt, weil sich die Grünen von den beiden anderen Gruppenpartnern auf den letzten Metern ausgebremst wähnten.

Noch in der jüngsten Bau- und Umweltausschusssitzung wehrte sich WGS-Chef Volkhard Kaever mit Händen und Füßen, forderte eine zentrale Wärmeversorgung und insbesondere eine Beteiligung der Stadtwerke daran. Die Bauverwaltung der Stadt allerdings, die sich von der Klimaschutzagentur fachlich hatte beraten lassen, propagierte eisern eine dezentrale Lösung, bei der die einzelnen Bauherren auf klimaschädliche Energieträger verzichten müssen.

Stadt Burgdorf will ein Ausrufungszeichen setzen

„Wir wollten ein Ausrufungszeichen für Burgdorf setzen“, argumentierte Bürgermeister Armin Pollehn (CDU). Eine zentrale Wärmeversorgung unter exklusiver Einbindung der Stadtwerke, die bereits ein Nahwärmekonzept mit dem Partner Avacon Natur ausgearbeitet hatte, wäre vergaberechtlich schwierig bis unmöglich geworden. Die Stadtverwaltung konnte die Mehrheit der Kommunalpolitiker letztlich überzeugen, mit Ausnahme der AfD und der WGS, die sich jeweils der Stimme enthielten.

Redner aller Ratsfraktionen war es wichtig zu betonen, dass sie sich eine Beteiligung der Stadtwerke wünschen. Schon um dem Unternehmen, an dem die Stadt 51 Prozent der Geschäftsanteile hält, in der Zukunft gewinnbringende Geschäftsfelder zu erschließen. Die Stadtwerke ihrerseits hatten daran auch ausdrücklich ihr Interesse bekundet. Zusammen mit dem Gesellschafter Avacon (49 Prozent) und dessen Tochter Avacon Natur könne man das gesamte versorgungstechnische Spektrum abbilden: von der kalten Nahwärme unter Einsatz von Wärmepumpen bis zu dezentralen Lösungen in beratender Funktion. Bürgermeister Pollehn beeilte sich zu versichern, dass die Stadt die Stadtwerke bei Neubaugebieten in Zukunft von Beginn an einbinden werde.

Von Joachim Dege