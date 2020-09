Burgdorf

Weil der Markt die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum für Menschen mit geringen und mittleren Einkommen nicht befriedigt, müsse sich die Kommune in die Verantwortung nehmen lassen. Diese Auffassung vertritt die SPD-Fraktion im Rat der Stadt. Auf deren Initiative hin haben sich die Ratsfraktionen und die Stadtspitze jetzt dazu verabredet, gemeinsam ein Modell zur Gründung einer kommunalen Wohnungsbaugesellschaft zu erarbeiten. Anschließend will Bürgermeister Armin Pollehn das Konzept einmal durchrechnen lassen.

Allen voran der SPD-Ratsherr Björn Sund setzt sich dafür ein, dass die Stadt Burgdorf eine Wohnungsbaugesellschaft nach dem Vorbild der Stadt Lehrte aus der Taufe hebt. Sie sei ein „starkes Instrument“, mit dem die Stadt Einfluss gewinnen könne darauf, wo Wohngebiete entstehen, wie groß dort angebotene Wohnungen sind, wie schnell sie auf den Markt kommen und ob für die Errichtung Fördermittel nach Burgdorf fließen. Auch für die Stadtentwicklung könne eine Wohnungsbaugesellschaft wünschenswerte Effekte zeitigen, sagt der Kommunalpolitiker und nennt als Beispiel die jahrelang gescheiterte Wiederbelebung des Rubensplatzes in der Südstadt.

Anzeige

Stadt kann Grundstücke als Sachleistungen einbringen

Den Markt allein privaten Investoren zu überlassen, ist aus Sunds Sicht ein Fehler. Die Stadt habe in der Vergangenheit vieles versucht, um Investoren davon zu überzeugen, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen – ohne nennenswerten Erfolg. Für diese sei das nicht lukrativ genug. Sobald die Stadt Vorgaben mache, zögen Investoren weiter dorthin, wo sie leichter Geld verdienen könnten.

Weil eine Wohnungsbaugesellschaft Kapital braucht und die Stadt aktuell kein Geld hat, zeigt sich die Kommunalaufsicht vom Einstieg ins Baugeschäft wenig begeistert. Die Aufsichtsbehörde muss jedes Jahr den Haushaltsplan der Stadt einschließlich geplanter Kreditaufnahmen genehmigen und schaut ihr angesichts der bis 2023 angehäuften Schulden in Höhe von 167 Millionen Euro kritisch auf die Finger. Die Kommunalaufsicht hat schon im Frühjahr erhebliche Zweifel geäußert, „ob die Errichtung einer Wohnungsbaugesellschaft und die Einzahlungsverpflichtungen in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Stadt Burgdorf stehen“.

Wenn die Grundschule an der Hannoverschen Neustadt auszieht, soll auf der Fläche Wohnraum entstehen. Quelle: Joachim Dege

Sund hält den Aufsehern entgegen: Die Stadt müsse kein Geld als Einlage aufbringen. Sie könnte sich ebenso gut mit Sachleistungen wie innerstädtischen Grundstücken beteiligen, als da wäre das in absehbarer Zeit frei werdende Areal zwischen Gartenstraße und Hannoverscher Neustadt, auf dem heute noch die Grundschule Burgdorf steht. Auch die Flächen des Straßenbauhofs an der Friederikenstraße und des Gärtnerbauhofs am Niedersachsenring würden frei, wenn die Stadt beide Bauhöfe am Klärwerk in einem Neubau zusammenlege. Banken, die ihre Einlagen lieber bei geringer Renditeerwartung vor Ort anlegten als dafür Strafzinsen zu entrichten, kämen als mögliche Partner der Stadt ebenso in Betracht wie Bürger, die investieren wollten.

Bürgermeister will Gesellschaft durchrechnen lassen

„Das kann nur schiefgehen“, zeigt sich CDU-Fraktionschef Klaus Köneke indessen wenig begeistert. Die Kommune baue noch stets teurer als private Investoren. Überhaupt bestreitet der Beinhorner, dass es in Burgdorf eine prekäre Wohnraumsituation gibt. Das wachsende Burgdorf habe es geschafft, zusätzlich Bevölkerung aufzunehmen, ohne dass diese unter der Aue-Brücke campieren müsse.

Bürgermeister Armin Pollehn ( CDU) schlägt sich derweil auf die Seite der SPD: Das Schaffen von Wohnraum sei Daseinsfürsorge, „der freie Markt hat das nicht erledigt“. Reizvoll an der Idee findet der Verwaltungschef, „dass Fördergeld vom Staat an den Staat zurückfließt, nur in eine andere Tasche“. Pollehn will sich nun mit den Fraktionschefs im Rat zusammensetzten und ein durchdachtes Konzept erarbeiten. Ob es umsetzbar ist, will er anschließend mit den vier in Burgdorf aktiven Wohnungsgesossenschaften KSG, Ostland, Südheide und der Wohnungsgenossenschaft Burgdorf diskutieren und einmal durchrechnen lassen.

Thomas Dreeskornfeld vom CDU-Gruppenpartner FDP spricht von einem interessanten Gesprächsangebot der SPD, das der Bürgermeister aufnimmt: „Wir von der FDP gehen gern in diese Diskussion.“

Von Joachim Dege