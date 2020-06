Burgdorf

Die Pandemie zerrt an den Nerven der pädagogischen Fachkräfte, die seit Montag wieder alle Kinder in den Einrichtungen betreuen – einige von ihnen gehören zur Risikogruppe, andere leben in einem Haushalt mit Risikopatienten. Um sie zu unterstützen, hatte die Stadtverwaltung ihnen wie allen Mitarbeitern ein Gespräch mit dem Betriebsarzt aus der Region Hannover empfohlen. Doch genau diese Konsultation sorgt jetzt in einigen Fällen für noch mehr Sorge und Frust, wie Erzieherinnen dieser Zeitung schildern.

Eine von ihnen zählt aufgrund einer Erkrankung zu den Menschen, für die eine Covid-19-Infektion ein besonderes Risiko bedeuten würde. „Mir ging es zum einen darum zu erfahren, wie ich mich schützen kann, und zum anderen darum zu hören, was mein Arbeitgeber beachten muss“, sagt sie. Doch statt auf ihre Bedenken einzugehen, habe der Betriebsarzt sie mit dem Satz abgefertigt, dass Corona nicht so gefährlich sei wie das Fahren eines Autos oder der Konsum von Alkohol. „Dann sollte ich lieber diese Gefahrenquellen minimieren“, hieß es.

Erzieherin: „Wir fühlten uns im Stich gelassen“

„Das Sterblichkeitsrisiko steigt ab dem 20 Lebensjahr und sterben müssen wir alle mal“, bekam eine weitere Fachkraft zu hören. Abgelehnt worden sei auch ihre Bitte, für den Alltag mit den Kita-Kindern ein Visier verordnet zu bekommen. „Diesem Wunsch könne er nicht nachkommen, weil er keinen Sinn und Nutzen darin sieht“, zitiert sie den Mediziner. Wenn sie sich mit einem Visier schützen wolle, dann solle sie die 35 Euro selbst zahlen. „Die hätte ich doch bestimmt über“, berichtet sie aus dem Gespräch und fügt hinzu: „Er hat uns unsere Ängste mit diesen Äußerungen nicht ernst genommen, und wir fühlten uns mit unseren Sorgen im Stich gelassen.“

Ihre Kollegin, die eher fürchtete, das Virus auf einen vorerkrankten Angehörigen zu übertragen, verzichtete nach den Schilderungen der Fachkräfte auf den Arztbesuch. „Ich bin ohnehin mit den Nerven am Ende, das brauche ich nicht auch noch“, sagt sie.

Burgdorfs Personalrat Christoph Engelen kennt diese Aussagen, gleichwohl macht er nicht den Betriebsarzt, sondern das Land Niedersachsen als Verursacher aus. „Das Kultusministerium hat nur eine Empfehlung ausgesprochen, die Mitarbeiter aus der Risikogruppe nicht am Kind arbeiten zu lassen“, sagt er. Ein Verbot hätte im Vorfeld viele der Gespräche erspart. „Und dann ordnet das Land an, die Kitas wieder für alle zu öffnen, ohne zu fragen, woher das Personal kommt“, sagt Engelen und fügt hinzu, dass damit der Betriebsarzt wie seine Kollegen in die Bredouille geraten seien.

Stadtrat Kugel : Gespräche mit dem Betriebsarzt laufen

Die Stadt Burgdorf reagiert auf diese Aussagen, die Betroffene auch dem Personalrat geschildert haben. „Sollten Sie nach dem Beratungsgespräch mit unserem Betriebsarzt Gesprächsbedarf haben, dann wenden Sie sich gerne vertrauensvoll an die Personalabteilung“, heißt es in einem Schreiben, das die Verwaltung am Montag an die Kitas und deren Leitungen verschickt hat. Zudem betont die Stadt: „Mitarbeitende, die aus persönlichen Gründen nicht den Betriebsarzt aufsuchen möchten, wurden gebeten, sich direkt an die Personalabteilung zu wenden, um sich auf eine andere geeignete Vorgehensweise zu verständigen.“ Damit gehe Burgdorf einen Schritt weiter als es die Empfehlung des Landes vorsehe.

„Wir nehmen die Sorgen der Beschäftigten sehr ernst und gehen deren Aussagen nach“, sagt der Erste Stadtrat Michael Kugel, nach dessen Angaben es bereits erste Gespräche zwischen der Verwaltung und dem Betriebsarzt gegeben hat. Gleichwohl könne die Stadtverwaltung keinen direkten Einfluss nehmen, weil die Beratungen durch den Betriebsarzt – ob und in welchem Umfang jemand an seinen Arbeitsplatz zurückkehren könne – vertraulich seien. Nach Aussage von Stadtsprecherin Alexandra Veith dürfen drei von 150 Erziehern derzeit nicht mit den Kindern arbeiten, sie werden in der zentralen Kita-Verwaltung eingesetzt. Und auch in einem Punkt agiert Burgdorf jetzt ganz schnell und organisiert den Kauf von Gesichtsmasken, die bislang im Hygieneplan des Landes nicht vorgesehen sind, zentral für alle pädagogischen Fachkräfte.

Von Antje Bismark