Schillerslage/Sorgensen

3000 bis 4000 Euro wird es nach den Worten von Bürgermeister Armin Pollehn die Stadt kosten, die Geschwindigkeitsmessanlage an der Sprengelstraße in Schillerslage mit einem Solarmodul auszurüsten. Das hatte sich der Ortsrat von Schillerslage gewünscht. Bislang speiste sich die Anlage mit Strom aus Akkus. Diese waren aber immer wieder ausgefallen und mussten dann ersetzt werden. Das ging zunehmend ins Geld. Pollehn geht davon aus, dass sich die Investition der Stadt binnen weniger Jahre rechnen werde. Der Verwaltungsausschuss der Stadt gab diese Woche grünes Licht dafür, im Etat der Stadt entsprechende Geldmittel einzuplanen.

Auf große Zustimmung im Rat stießen zwei Vorstöße der CDU/FDP-Ratsgruppe. Diese hatte sich gewünscht, dass auf der Hauptstraße in Sorgensen das Tempo-30-Gebot vor der Kindertagesstätte nicht länger zeitlich begrenzt sein soll. Bislang gilt dort das Limit bis 16.30 Uhr. „Auch nach 16.30 Uhr gehen Kinder und Jugendliche über die Hauptstraße, weil sie zu ihrem Sportverein wollen“, hatten CDU und FDP argumentiert. Die Stadt muss jetzt bei der Region Hannover vorstellig werden.

Lesen Sie auch: Schillerslage: Fast jedes zweite Fahrzeug ist zu schnell

Region soll Tempo 30 in Dachtmissen einrichten

Tempo 30 soll nach dem Willen der CDU/FDP-Gruppe auch auf der Salzstraße in Dachtmissen vor dem Seniorenwohnheim Bertram gelten. Das hatte die Stadt, als sie noch selbst Verkehrsbehörde war, abgelehnt. Die Begründung lautete: Es gebe keinen Fußgängerverkehr an der Stelle. Der Altenheimbetreiber ließ aber nicht locker, zumal sich die Situation vor dem Haus mit der Zunahme des Schwerlastverkehrs wegen der geplanten Kalihaldenabdeckung in Wathlingen extrem verschärfte. Nun will die Stadt ihren Wunsch nach einem Tempo-30-Limit auf der Salzstraße gegenüber der Region Hannover mit der Vermeidung von Lärmemissionen neu begründen, erläutert der Bürgermeister auf Nachfrage.

Lesen Sie auch

Von Joachim Dege