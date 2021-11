Otze

Die Gelegenheit beim Schopfe packen, wenn sie sich bietet: Darum ging es den Politikern der CDU- und SPD-Fraktion im Ortsrat Otze. Dass sich etwas tun soll auf der Fläche hinter und neben den Feuerwehrhaus – so etwas bleibt in einem Dorf nicht lange geheim. Warum also nicht beizeiten aktiv werden, mit dem Eigentümer in Kontakt treten? Und wenn möglich Grund und Boden erwerben, um den Erhalt des Feuerwehrhauses mitten im Ort zu sichern und Platz zu schaffen für einen Anbau mit dringend benötigten Umkleideräumen und Sanitäranlagen?

Gestartet mit derart großen Hoffnungen, löste der erbetene Sachstandsberichtes der Stadtverwaltung bei den Politikern lange Gesichter aus. In Gesprächen mit der Stadt habe der Eigentümer des betreffenden Grundstücks erklärt, dass er bereits andere Planungen für eine Bebauung vorsehen habe – und diese schon so konkret seien, dass eine weitgehende Änderung für ihn nicht in Frage komme. Lediglich eine Teilfläche rechts vom Feuerwehrhaus könne eventuell für dessen Erweiterung von der Stadt erworben werden. Diese Fläche sei jedoch zu klein, um eine Erweiterung in der von der Stadt kalkulierten Form zu realisieren. Deshalb sei diese zunächst nicht weiterverfolgt worden.

Beim Anbau ans Feuerwehrhaus sind neue Parkplätze Pflicht

Ein Detail ist der Verwaltung zufolge ein Anbau mit einer Gebäudefläche von etwa 230 Quadratmetern vonnöten, um geschlechtergetrennte Umkleide- und Sanitärräume, ein barrierefreies WC, Lager-, Trocknungs- und Lehrmittelräume sowie einen Aufenthaltsraum für die Kinder- und Jugendfeuerwehr und die notwendigen Verkehrsflächen – wie etwa Flure, und Treppenhaus – unterzubringen. Dafür seien rund 350 bis 400 Quadratmeter zusätzliche Grundstücksfläche nötig.

Mit der Erweiterung würde zudem der Bestandsschutz für das 1984 gebaute Feuerwehrhaus erlöschen. Das wiederum hätte zur Folge, dass 21 zusätzliche Parkplätze direkt am Feuerwehrhaus geschaffen werden müssten. Aktuell stellen die Feuerwehrleute bei Einsätzen ihre Autos auf dem Lindenbrink ab und müssen dann den Kapellenweg überqueren, um ans Feuerwehrhaus zu gelangen. Das aber sei eigentlich zu gefährlich.

Buchholz: Möglichkeit von Grenzbebauung prüfen

„Wir haben gehofft, jetzt die Möglichkeit zu haben, den Erhalt des Feuerwehrhauses an dieser Stelle für die Zukunft sichern zu können. Aber da haben wir wohl zu einfach gedacht“, machte Ortsbürgermeister Andreas Meyer (CDU) angesichts dieser Ausführungen im Ortsrat seiner Enttäuschung Luft: „Dann muss die Stadt halt irgendwann ein komplett neues Feuerwehrhaus für Otze planen.“ Sein Parteifreund Gustav-Adolf Buchholz hatte aber noch einen pragmatischen Vorschlag parat: „Als ich mit dem Eigentümer gesprochen hatte, war er mit einer Bebauung bis an die Grenze des Grundstücks einverstanden. Das wären noch einmal vier oder fünf Meter direkt hinter dem Feuerwehrhaus. Könnte man das nicht noch einmal prüfen?“

Von Sandra Köhler