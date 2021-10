Burgdorf

Wer am Sonnabend, 30. Oktober, mit dem Auto vom Schützenplatz oder aus der Schlossstraße zur Marktstraße gelangen will, muss Umwege in Kauf nehmen. Die Stadt hat die Sperrung der Schützenwegs für den Verkehr angekündigt, weil dort Instandhaltungsarbeiten am Entwässerungsschacht fällig seien, wie es in einer entsprechenden Mitteilung heißt. Die Arbeiten dauerten voraussichtlich von 7.20 bis 16 Uhr. Der Parkplatz hinter dem Drogeriemarkt DM sowie die Anliegerparkplätze blieben von Süden her allerdings erreichbar. Auch Fußgänger könnten die Stelle passieren.

Von Joachim Dege