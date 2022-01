Burgdorfs Bürgermeister Armin Pollehn (CDU) lobt die Integrationsarbeit mit geflüchteten Menschen in der Stadt. Er kündigt Gespräche mit Kooperationspartnern über ein gemeinsames Konzept und die Koordination an.

