Bürgermeister Armin Pollehn ( CDU) nannte sie hinterher „ein Experiment“ und „surreal für uns alle“ – die erste Ratssitzung seit dem Ausbruch der Corona-Krise. Das aus Sicherheitsgründen auf 24 gewählte Mandatsträger reduzierte höchste Beschlussorgan der Stadt kam am Dienstagabend im Veranstaltungszentrum Stadthaus zusammen. Die Stadtverwaltung hatte Vorkehrungen getroffen, damit die Sitzung öffentlich stattfinden konnte. Bürger stellten sich abgesehen von Stadthaus-Gastronom Peter Widdel und einer Servicekraft aber keine ein.

Dabei hatten die Kommunalpolitiker zwei finanzpolitisch weitreichende Entscheidungen zu treffen, die viele Menschen in der Stadt unmittelbar betreffen: Befreiung von den Gebühren für die Kinderbetreuung sowie Stundung von Gewerbesteuerzahlungen für Unternehmen. Über beide Themen hatten sich die Fraktionsvorsitzenden im Vorfeld der Ratssitzung in Telefonkonferenzen mit der Stadtspitze im Rathaus verständigt. Das hielt den Diskussionsbedarf in engen Grenzen, sorgte für kurze, sachliche Redebeiträge und schonte somit das Sitzfleisch aller Anwesenden. Nach nur 28 Minuten erklärte die Ratsvorsitzende Christa Weilert-Penk die Sitzung für beendet.

Bürgermeister spricht von „historischer Ratssitzung “

Bürgermeister Armin Pollehn verglich die aus seiner Sicht „historische Ratssitzung“ eingangs mit Verteidigungssituationen zu Kriegszeiten: „Jetzt verteidigen wir uns gegen das Virus.“ Als 60-Jähriger habe er bislang nur einen stetigen Zugewinn an Freiheiten erlebt. Nun erlebe die Gesellschaft das Gegenteil. Liebgewordene Freiheiten seien aktuell eingeschränkt, soziale Kontakte auf ein schmerzliches Mindestmaß reduziert. Anders aber sei die Krise nicht zu bewältigen. Das Stadtoberhaupt forderte den Rat und alle Burgdorfer dazu auf, Geduld zu haben und diszipliniert zu bleiben.

Stadt stellt Eltern von Kita-Gebühren frei Der Rat der Stadt hat die Gebührensatzung für die Kindertagesstätten und die Kindertagespflege so geändert, dass Eltern weder Gebühren noch das Essensgeld bezahlen müssen, solange die Betreuungseinrichtungen wegen der Corona-Krise geschlossen sind und nur ein Notbetrieb sichergestellt ist. Die Entscheidung fällte der Rat am Dienstagabend einstimmig. Dabei soll die Gebührenfreistellung auch für Eltern gelten, deren Kinder eine Einrichtung in freier Trägerschaft besuchen. Den freien Trägern sichert die Stadt die Übernahme ihrer Einnahmeausfälle zu. Der Stadtverwaltung gab der Rat die Hausaufgabe mit, sich die ausbleibenden Gebühren vom Land zurückzuholen. SPD-Ratsfrau Christiane Gersemann wies darauf hin, dass auch die Notbetreuung in den Kindergärten gebührenfrei sei. Nach ihrer Einschätzung werde der Bedarf an Notbetreuungsplätzen noch ansteigen. Viele Familien mit Kindern seien enorm belastet.

Wegen der Corona-Krise tagte der Rat in verkleinerter Zusammensetzung. 24 Ratsmitglieder hätten teilnehmen dürfen. Michael Fleischmanns ( Die Linke) Platz blieb leer. Somit nahmen nur 23 Politiker an der Sitzung teil. Das sogenannte Pairing-Verfahren sorgte dafür, dass die gewohnten Mehrheitsverhältnisse gewahrt blieben. Die Verantwortlichen wollten so das Ansteckungsrisiko überschaubar halten.

Sicherheitsmann kontrolliert am Stadthaus-Eingang

Dafür sorgte auch eine Einlasskontrolle. Ein Sicherheitsmann kontrollierte im Eingangsbereich jeden, der das Stadthaus betrat. Wer wie die anwesenden Pressevertreter nicht dem Rat oder der Stadtverwaltung angehörte, musste einen Meldezettel ausfüllen und dort seinen Namen mitsamt Anschrift und Telefonnummer hinterlegen, damit später etwaige Ansteckunsgketten nachzuvollziehen wären. Wer keinen dabei hatte, bekam zudem einen Mundschutz ausgehändigt. Und schließlich seinen Sitzplatz angewiesen.

FDP-Ratsherr Karl-Ludwig Schrader (rechts) ist einer von 23 Ratspolitikern bei der Sitzung im Stadthaus. Quelle: Joachim Dege

Die Sitzordnung im großen Saal, in dem sonst Bälle und Musikveranstaltungen mit bis zu 400 Besuchern stattfinden, gestand jedem Ratsmitglied einen eigenen Tisch zu, jeweils weit genug entfernt vom Nachbarn. Die Mehrzahl der Anwesenden trug Mundschutz, den nur ablegte, wer für einen Redebeitrag vor eines der aufgestellten Mikrofone trat.

Verwaltung arbeit an Möglichkeiten zur Bürgerbeteiligung

Stadtverwaltung und Politik arbeiteten bereits daran, wie die Kommunalpolitik und die Bürgerbeteiligung wieder hochgefahren werden können, verriet Pollehn am Tag nach der Ratssitzung. Ziel müsse es sein, dass die Ratsausschüsse wieder öffentlich diskutiert und die Burgdorfer ihre Anliegen vorbringen könnten. Als Beispiel nannte der Verwaltungschef die ausstehende Entscheidung zur Klärschlammverwertung.

Stadt stundet Firmen die Gewerbesteuer Die Stadt Burgdorf will Unternehmen in der Corona-Krise unterstützen und so helfen, Arbeitsplätze zu sichern. Dazu will die Stadt fällige Gewerbesteuerzahlungen stunden. Einen Ratsbeschluss brauchte es dafür nicht. 2012 ermächtigte der Rat den Bürgermeister, Gewerbesteuerstundungen vorzunehmen –und das in unbegrenzter Höhe. Bürgermeister Armin Pollehn ( CDU) hat den Fraktionsvorsitzenden mitgeteilt, dass er davon Gebrauch machen werde. Gleichwohl war die CDU-FDP-Ratsgruppe vorgeprescht und hatte einen Stundungsbeschluss beantragt. Die Finanzverwaltung im Rathaus riet davon allerdings ab, da die Politiker über entsprechende Stundungsanträge jeweils hätte abstimmen müssen, damit sie rechtssicher erfolgen können. Die CDU-FDP-Gruppe begnügte sich am Ende mit der Zusicherung, dass die Stadt alle Unternehmen auffordert, zur Sicherung der eigenen Liquidität Stundungsanträge zu stellen.

Von Joachim Dege