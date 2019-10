Burgdorf

Die Stadt trauert um ihren ehemaligen Ratsvorsitzenden Olaf Weinel: Der 71-Jährige starb am Donnerstag, wie die SPD jetzt mitteilt. „Tief erschüttert haben wir den plötzlichen Tod von unserem langjährigen, lieben Freund und Genossen zur Kenntnis genommen“, teilt SPD-Chef Ahmet Kuyucu mit. Weinel prägte die Ratsarbeit insbesondere von 2011 bis 2016, während er als Ratsvorsitzender die politischen Debatten leitete und moderierte.

Der Burgdorfer – hauptberuflich Geschäftsführer der Verbraucherzentrale Niedersachsen (VZN) tätig – trat 1993 in die SPD ein und engagierte sich insbesondere in der Partei und in deren Vorstand. In jener Zeit lernten die Mitstreiter Weinels moderierende Haltung schätzen, wie SPD-Fraktionschef Gerald Hinz sagt. Diese Haltung habe das Miteinander geprägt. Deshalb schlug ihn die SPD nach der Kommunalwahl 2011 auch als Ratsvorsitzenden vor, obwohl Weinel zuvor noch nicht in dem Gremium mitgearbeitet hatte. „Auch dabei zeichnete er sich durch seine ausgleichende, bedachte Art aus“, sagt Hinz.

Olaf Weinel suchte stets den Konsens

Hinz zufolge leitete Weinel in der Ratsperiode den Finanzausschuss: „Das Thema Finanzen und Wirtschaft beschäftigte ihn sehr“, sagt der Sozialdemokrat. Weinel habe zudem im Ausschuss für Umwelt und Verkehr sowie im Fraktionsvorstand mitgearbeitet. „Er genoss in der Zeit nicht nur von allen Ratsfrauen und -herren den höchsten Respekt, sondern auch die Anerkennung und Sympathie aller Parteien und der Stadtverwaltung als Ratsvorsitzender“, schreibt SPD-Chef Kuyucu im Nachruf.

Dabei wirkt Weinel bis heute in die Ratssitzungen: Auf seine Initiative hin gibt es vor jeder Beratung im Ratssaal des Schlosses kurze Erklärungen zu den Bildern, die neu an der Stirnseite des Raumes aufgehängt werden. „Der Blick darauf war ihm wichtig“, sagt Hinz, schließlich habe sich der Burgdorfer auch im Arbeitskreis Gedenkweg 9. November engagiert. Seine ehrenamtliche Arbeit umfasste auch die Partnerschaft zu den Sozialdemokraten in Kalbe: „Über Jahre hielt er den Kontakt aufrecht und organisierte beispielsweise auch die Besuche auf dem Weihnachtsmarkt“, sagt der Wegbegleiter. Dass Weinel aus gesundheitlichen Gründen zur Kommunalwahl 2016 nicht mehr kandidierte, habe die Partei deshalb sehr bedauert, sagt Hinz: „Auch in der Fraktion hat er immer den konsensualen Weg gesucht.“

Der Verstorbene hinterlässt seine Ehefrau, eine Tochter und einen Sohn.

Von Antje Bismark