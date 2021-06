Burgdorf

Die Stadt Burgdorf als Schulträger gibt Gas bei der Digitalisierung der Schulen: Noch im Sommer sollen die Grundschule Otze, die Waldschule in Ehlershausen, das allgemeinbildende Gymnasium und die Rudolf-Bembenneck-Gesamtschule (RBG) in einem ersten Schritt schnellere Internetverbindungen erhalten. Alle anderen Schulen sollen folgen. Erklärtes Ziel ist es, dass alle Schulen eine 1-Gigabit-Auffahrt auf die Datenautobahn bekommen.

Die Schulen, die jetzt im ersten Schritt aufgerüstet werden, hatten bislang besonders schlechte Internetverbindungen. In der Corona-Pandemie stellte dies ein gravierendes Hemmnis dar, als Lehrer ihre Schüler übers Internet daheim unterrichten sollten. Das solle sich nun ändern, versprach Schulabteilungsleiter Henry Barm jüngst den Schulpolitikern im Rat.

Ziel ist eine Bandbreite von einem Gigabit für alle Schulen

Die Grundschule in Otze bekomme einen 50 MBit/s-Anschluss, ebenso die Waldschule. Das Gymnasium solle ab dem Sommer mit 170 MBit/s ins weltweite Datennetz surfen, die RBG-Filiale im ehemaligen Prinzhornschulgebäude mit 250 MBit/s. Dass die vier Schulen unterschiedliche Breitbanden erhalten, liegt laut Barm an den Telekommunikationsunternehmen, die nicht überall die gleiche Leistung bereithielten.

Besser werde das voraussichtlich im nächsten Jahr. Dann werde die Region aus dem Topf ihrer Breitbandinitiative die beiden Grundschulen und das Gymnasium auf 1 Gigabit/s aufrüsten. Die Stadt Burgdorf habe aus eigenen Mitteln das Gleiche mit der Astrid-Lindgren-Grundschule, der Gudrun-Pausewang-Grundschule, dem Rest der RBG und der Grundschule Burgdorf in der Innenstadt vor.

Fortschritte macht die Stadt nach eigener Darstellung auch beim Digitalpakt, mit dem Bund und Länder für eine bessere Ausstattung der Schulen mit digitaler Technik sorgen wollen: WLAN und ausreichend viele Netzwerksteckdosen in jedem Raum sowie leistungsstarke Server. Burgdorf erhält aus dem Förderprogramm 1,42 Millionen Euro; 310.000 Euro davon hat die Stadt laut Barm bereits beantragt. Erhalten und verbraucht habe sie erst 120.000 Euro – für Infrastruktur und Ausrüstung. Der größte Brocken freilich sei für die IT-Planung vorgesehen, die etwas weniger als eine Million kosten werde.

Stadt arbeitet noch an einem Medienentwicklungsplan

Ein von der Stadt hinzugezogenes Beratungsunternehmen habe sich mittlerweile alle Schulen angesehen, deren Bedarf erfasst und eine Entwurfsplanung vorgelegt. Diese werde aktuell mit den Schulen besprochen und gegebenenfalls angepasst, bevor es an die Ausführungsplanung geht und sich die Stadt per Ausschreibung auf die Suche nach einem qualifizierten Elektrotechnikunternehmen macht. Ziel sei es, die Infrastruktur nächstes Jahr auf ein zeitgemäßes Niveau zu bringen. Es könne aber auch leicht ein Jahr länger dauern, weil Fachfirmen schwer zu bekommen seien, sagt Barm.

Parallel dazu arbeitet die Stadt an einem Medienentwicklungsplan (MEP). Er ist die Voraussetzung dafür, dass Geld aus dem Digitalpakt fließt. Der MEP soll in Zukunft regeln, dass die Gebäudeinfrastruktur, pädagogische Konzepte, die Ausstattung mit Geräten, die Fort- und Weiterbildung der Lehrer sowie der technische Support mit dem technischen Fortschritt dauerhaft Schritt halten. Den MEP will die Stadtverwaltung der Politik noch dieses Jahr zur Beschlussfassung vorlegen.

Von Joachim Dege