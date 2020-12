Burgdorf

Geraten Erwachsene miteinander in Streit, leisten sie sich Anwälte und treffen sich zuweilen vor Gericht wieder. Bevor allerdings ein Richter auf ihren Fall schaut und am Ende ein Urteil spricht, machen sich Schiedsleute ans Streitschlichten. Die Stadt Burgdorf und das Amtsgericht Burgdorf haben jetzt zwei neue Schiedsleute verpflichtet: Stefanie Baumann für die Kernstadt und Burkhard Timm für die Dörfer.

Baumann und Timm treten in die Fußstapfen von Dieter Rohles. Der gibt das verantwortungsvolle Ehrenamt nach fast elf Jahren zum Jahresende ab. Rohles verhandelte seit 2010 mit 324 Burgdorfern 125 Streitfälle. In 66 Fällen gelang es ihm, die streitenden Parteien davon zu überzeugen, ihren Streit beizulegen und sich zu einigen.

Amtsgerichtsdirektor Andreas Henze (rechts) dankt Dieter Rohles und überreicht ihm die Entpflichtungsurkunde der Justizverwaltung. Quelle: Joachim Dege

Im neuen Jahr übernehmen diese Aufgabe Baumann (45) und Timm (70). Ihre Büros werden die beiden Schiedsleute im historischen Rathaus an der Marktstraße haben. Baumann arbeitet als Chemielaborantin in der Pharmaindustrie. Sie ist die Trainerin für gewaltfreie Kommunikation und ausgebildete Mediatorin. Timm ist bereits im Ruhestand. Er engagiert sich ehrenamtlich im Seniorenrat der Stadt. Er war Lehrer und zuletzt Rektor einer Förderschule in Belm bei Osnabrück.

Während Rohes das Schiedsamt für ganz Burgdorf allein ausübte, teilen sich Baumann und Timm fortan die Arbeit. Denn dass es in Burgdorf zwei Schiedsbezirke für die Kernstadt und die Dörfer gibt, ist neu. Dabei sinkt laut Rohles die Zahl der Streitfälle, mit denen sich überwiegend Menschen von 40 Jahren an aufwärts an eine Schiedsperson wenden. Oft handele es sich um Streitigkeiten unter Nachbarn, die sich einmal wohl gesonnen waren, sich dann einander entfremdet hätten. Häufig seien sie wegen Kleinigkeiten in Streit geraten, der sich auch in einem Gespräch beilegen lasse.

Mit diesem Stempel besiegeln die Schiedsleute, wenn sie einen Streit geschlichtet haben. Quelle: Joachim Dege

„Zehn bis 15 Fälle habe ich bei einem Glas Bier in der Gaststätte erledigen können“, sagte Rohles, der im Corona-Jahr nach eigenen Angaben nur sieben Fälle zu schlichten hatte. In den Vorjahren seien es doppelt so viele gewesen. Bevor Amtsgerichtsdirektor Andreas Henze, der in seiner Behörde als Zivilrichter Recht spricht, die beiden neuen Schiedsleute verpflichtete, überreichte er dem bald 75-jährigen Rohles die Entlassungsurkunde der Justizverwaltung und dankte ihm für die geleistete Arbeit.

Das sind die Aufgaben von Schiedsleuten Der Rat der Stadt Stadt wählt Schiedspersonen für die Dauer von fünf Jahren aus. Dem Direktor des Amtsgericht Burgdorf ist es vorbehalten, die gewählten Personen zu ernennen. Die Schiedsleute schlichten in Fällen von Nachbarschaftsstreitigkeiten, bei Hausfriedensbruch, Beleidigung, Verletzung des Briefgeheimnisses, leichter Körperverletzung, Bedrohung, Sachbeschädigung sowie Auseinandersetzungen um Geldforderungen. Bei solchen Delikten schreibt das Gesetz vor, dass sich die Streitparteien einem Schlichtungsversuch mit den Schiedspersonen unterziehen, um das Gericht zu entlasten. Eine Schlichtung vor dem Schiedsamt trägt erfahrungsgemäß in vielen Fällen mehr zum Rechtsfrieden zwischen den Parteien bei als ein „erstrittenes Urteil“. Außerdem ist es der kostengünstigere Weg, einen Konflikt zu bereinigen. Schiedsleute arbeiten ehrenamtlich. Sie sind zur Verschwiegenheit verpflichtet und arbeiten unparteiisch. Ihr Ziel ist es, einen Vergleich zu erzielen, mit dem beide Streitparteien einverstanden sind. Dieser Vergleich ist hinsichtlich der Verpflichtungen, die mit dem Vergleich übernommen werden, 30 Jahre gültig.

Baumann und Timm wünschte Henze ein gutes Händchen bei ihrer spannenden Aufgabe, die sie laut Gesetz „gewissenhaft, unparteiisch und verschwiegen“ auszuüben hätten. „Vertrauen in Ihre Tätigkeit ist das A und O“, sagte Henze.

