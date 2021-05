Burgdorf

Tendenz deutlich steigend: So fasst Frauke Weddige aus der Bauverwaltungsabteilung die Entwicklung der Bauverstöße zusammen, die die Stadt erfasst und ahndet. Die interne Statistik, die die Behörde führt, weist für das Jahr 2019 vier Verstöße gegen geltendes Recht und eine stillgelegte Baustelle aus. Im vergangenen Jahr registrierte die Stadt zwölf unrechtmäßige Bauten, von denen fünf ein Baustopp einlegen mussten. Seit Beginn dieses Jahres verzeichnete das Bauamt bereits sechs nicht genehmigte Gebäude im Entstehen, drei dieser Baustellen wurden nach Aussage Weddiges stillgelegt.

„Diese Verfahren sind innerhalb kürzester Zeit aufgelaufen“, sagt die städtische Mitarbeiterin und fügt hinzu, dass ihre Behörde mit den Bauherren die Änderungen durchspreche. Und nur, wenn es keine Einigung gebe, dann müssten die Bauarbeiten unterbrochen werden – bis eben die Verstöße aufgehoben seien. Bestehe erst einmal ein Baustopp, dann „knickten die meisten ein“, wie es Weddige formuliert.

Mit der jetzt vorgestellten Statistik reagiert sie auf die Forderung der Kommunalpolitiker im Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Umwelt. Diese hatten die Zahlen eingefordert, nachdem Bauamtsleiter Andreas Fischer in der April-Sitzung des Gremiums zwar die steigende Tendenz der Bauverstöße benannt hatte. Allerdings fehlten seinerzeit die jetzt vorgestellten belastbaren Daten. Zuvor hatte die Verwaltung eine Drucksache vorgelegt, in der sie das größer werdende Problem beschrieben hatte – wohl auch, weil es an der Braunschweiger Straße seit Langem einen Streit zwischen der Stadt sowie dem Bauherren und Architekten gibt.

