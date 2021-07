Burgdorf

Welche Stadt goutiert es schon, wenn einer ihrer zentralen Plätze nach einer Billigbiermarke heißt, nur weil sich dort die Trinkerszene trifft. Im Fall der schmucken Grünanlage Am Wall, vom Volksmund zum Hansa-Park umgetauft, will die Stadt nicht länger tatenlos zusehen. Ein vom Rat der Stadt eigens eingerichteter Arbeitskreis unter der Leitung des Grünen Hartmut Braun will den Platz nun nach dem früheren Bürgermeister Heinrich Schuster umbenennen. Der Verwaltungsausschuss der Stadt unterstützt das Ansinnen. Der Rat will in seiner Sitzung am Donnerstag, 8. Juli, Nägel mit Köpfen machen. Die Sitzung im Stadthaus beginnt um 18 Uhr.

Der 1997 verstorbene Hörfunkmoderator, Musiker und Komiker Hermann Hoffmann soll dem Kreisel an der Hochbrücke seinen Namen leihen. Quelle: Joachim Dege

Die Zeit der schnöden Namenlosigkeit soll auch für andere Plätze ein Ende haben. Der Arbeitskreis hat jeweils nach möglichen Namensgebern gefahndet und ist bei seiner Suche auch fündig geworden. So soll der zwar rosengeschmückte, aber nach wie vor namenlose Kreisverkehrsplatz am Fuße der Hochbrücke künftig nach dem Hörfunkmoderator des „Sender Zitrone“, Hermann Hoffmann, heißen.

Einen offiziellen Namen soll auch der Kreisverkehrsplatz zu Füßen des nach einem Brand wieder aufgebauten Försterhauses erhalten. Der Schwarze Herzog, der ehedem an dieser Stelle vor den Toren der Stadt lagerte und bereits dem nahen ehemaligen Hotel seinen Namen überließ, soll als Namensgeber dienen. Schäferkamp-Kreisel soll das Verkehrsrondell an der Weserstraße fortan heißen, abgeleitet von der alten Landschaftsbezeichnung dort. Und schließlich will die Stadt dem Parkplatz Am Kleinen Brückendamm, der als Veranstaltungsort des Pferdemarktes dient, den nahe liegenden Namen Pferdemarkt geben.

Von Joachim Dege