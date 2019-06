Burgdorf Burgdorf Stadt will 11 Millionen Euro in Bauhof-Neubau investieren Die Stadt Burgdorf will ihren Straßenbauhof und den Gärtnerbauhof in einem Neubau zusammenlegen. Den voraussichtlich 11 Millionen Euro teuren Neubau in der Oststadt soll ein Totalunternehmer bauen.

Der Straßenbauhof an der Friederikenstraße ist ebenso in die Jahre gekommen, wie der Gärtnerbauhof in der Südstadt. Beide will die Stadt in einem Neubau zusammenlegen. Quelle: Joachim Dege