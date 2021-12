Burgdorf

Der Rat und die von Bürgermeister Armin Pollehn (CDU) geführte Stadtverwaltung haben sich darauf verständigt, der Innenstadt eine Frischzellenkur zu verpassen. Profitieren sollen die Gewerbetreibenden. Auch die Aufenthaltsqualität soll einen Schub bekommen. Der Rat hat in seiner Sitzung am Donnerstagabend im Stadthaus grünes Licht gegeben für ein ganzes Bündel gemeinsam mit dem Verein Stadtmarketing Burgdorf (SMB) geplanter Maßnahmen.

Das Geld dafür kommt aus einem Förderprogramm, das die Landesregierung vergangenen Sommer auflegte mit dem Ziel, die Corona-Schäden des Einzelhandels abzumildern. Bürgermeister Pollehn und sein Wirtschaftsförderer André Scholz warfen in Abstimmung mit dem SMB ihren Hut in den Ring. Vom Land erhielt die Stadt schon im September eine unerwartet hohe Förderzusage über 755.000 Euro. Weitere zehn Prozent müssen Stadt und SMB aus eigenen Mitteln drauflegen, womit sich das Gesamtvolumen auf 839.000 Euro summiert.

Stadt will sich für die Innenstadtsanierung wappnen

Wirtschaftsförderer Scholz macht keinen Hehl daraus, dass das „Sofortprogramm Perspektive Innenstadt“ im Rathaus mit heißer Nadel gestrickt worden sei. Das liege am Zeitdruck. Eine Vorgabe des Landes laute nämlich, dass die Maßnahmen aus dem Sofortprogramm bis Ende März 2023 umgesetzt sein müssen. Somit blieb nur wenig Zeit zur Vorbereitung.

Die Stadtverwaltung will ein Nutzungskonzept für die Brachfläche zwischen Bahnhofstraße, Rolandstraße und dem Magdalenenfriedhof erstellen. Außerdem will sie einen städtebaulichen Rahmenplan auflegen. Dieser soll Vorhaben zur langfristigen Stärkung der City beschreiben. Sollte die Stadt wie erhofft ins Städtebauförderprogramm des Landes aufgenommen werden, so das Kalkül, wäre Burgdorf gewappnet und könnte sofort mit der Innenstadtsanierung beginnen. Bürgermeister Pollehn erwartet aus der Städtebauförderung 16 Millionen Euro, verteilt auf zehn Jahre.

Darüber hinaus will die Stadt neue Spielplatzflächen in der Innenstadt identifizieren, den Bürgermeister-Schuster-Park zwischen Wall und Marktstraße aufmöbeln, neues Stadtmobiliar wie Liegen, Tische und Bänke anschaffen und die Mühlenstraße zwischen Poststraße und Stadtpark in Schuss bringen. Alles zusammen kostet das die Stadt 460.000 Euro.

SMB arbeitet am Aufbau eines digitalen Marktplatzes

Der SMB soll aus dem Fördertopf 380.000 Euro erhalten für Projekte, die noch nicht bis ins Detail feststehen. Oben auf der Agenda des SMB steht der Aufbau einer Onlineverkaufsplattform. Auch Veranstaltungen, etwa die Wiederholung eines Open-Air-Konzerts auf dem Schützenplatz und eine Lichtparade, sind angedacht. Das alles soll wieder Lust auf einen Besuch in der Innenstadt machen.

Das alles sei gut gemeint. Es genüge aber nicht, um die Innenstadt am Leben zu erhalten, sagte Ratsherr Michael Fleischmann (Die Linke). Viele Gastronomen gingen am Stock. Fleischmann forderte die Stadt auf, diesen die Außenbewirtschaftungsgebühren zu erlassen sowie Steuerforderungen zu stunden.

Von Joachim Dege