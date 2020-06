Burgdorf

Die Stadt will schon in naher Zukunft alle Schulen mit Internetbreitbandanschlüssen ausstatten und so die Digitalisierung vorantreiben. Dazu prüft die Stadtverwaltung aktuell Angebote von Telekommunikationsunternehmen.

Davon profitieren sollen zunächst solche Schulen, bei denen eine Beteiligung an der Breitbandinitiative der Region Hannover nicht möglich ist: die Astrid-Lindgren-Schule, die Grundschule an der Hannoverschen Neustadt, die Gudrun-Pausewang-Grundschule, die Rudolf-Bembenneck-Gesamtschule, die Hauptschule und die Prinzhornschule. Alle übrigen Einrichtungen sollen Anschlüsse an das Glasfasernetz zum Schuljahr 2021/2022 mithilfe der Breitbandinitiative der Region erhalten. Das hat Schulabteilungsleiter Henry Barm in der jüngsten Sitzung des Schulausschusses Burgdorfs Kommunalpolitikern mitgeteilt.

Bauarbeiten an einigen Schulen für Internetanschluss notwendig

Für die Lindgren-Schule in der Weststadt, die Innenstadt-Grundschule, die Pausewang-Schule in der Südstadt und die Prinzhornschule für den Förderschwerpunkt Lernen seien bauliche Maßnahmen für die Bereitstellung eines Breitbandanschlusses erforderlich. Die Kosten beliefen sich auf rund 50.000 Euro. Der Rat muss das Geld allerdings erst noch im städtischen Etat für das Jahr 2021 bereitstellen.

Weil in der Rudolf-Bembenneck-Gesamtschule und der Hauptschule keine baulichen Maßnahmen erforderlich seien, sollen diese zeitnah einen Anschluss erhalten. Für die Ausstattung der Schulen mit Endgeräten und den Support rechnet die Stadt mit Fördermitteln von Bund und Land in Höhe von 150.000 Euro.

Von Joachim Dege