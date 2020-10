Burgdorf

Burgdorfs Innenstadt sieht sich besonderen Herausforderungen ausgesetzt. Der Klimawandel, die Entwicklung des Arbeitsmarkts, der technologische Ausbau wie die Digitalisierung und die Demografie stellen neue Anforderungen an Wohn- und Arbeitsstandorte, sorgen für mehr Mobilität und verändern das Konsumverhalten. Kurzum: Die Innenstadt muss sich weiterentwickeln, soll sie überleben. Das kostet die Stadt Planungskapazitäten und eine Menge Geld. Beides hat die Stadt Burgdorf nur begrenzt, weshalb sie sich jetzt um die Aufnahme in das Städtebauförderprogramm des Landes bemüht.

Wie ist der Nahverkehr zu organisieren in einer Stadt, in der es mit dem Einkaufskarree an der Weserstraße und dem Wohn-, Gewerbe- und Handelszentrum Aue Süd am Ostlandring bald zwei Versorgungszentren an den Stadträndern geben wird? Was soll mit dem Grundschulareal zwischen Hannoverscher Neustadt und Gartenstraße geschehen, wenn die IGS erst in ihren Neubau in der Nordstadt gezogen sein wird und die Grundschule dann die alten IGS-Räume bezieht? Wie macht sich die City fit für eine alternde Stadtgesellschaft, die auf Barrierefreiheit angewiesen ist? Welche städtebaulichen Veränderungen erfordert die Digitalisierung, die dafür sorgt, dass immer mehr Menschen im Internet einkaufen statt in Ladengeschäften? Die Innenstadt sich selbst zu überlassen, ist für die Stadtplanungsabteilung im Rathaus keine Option. Sie hat dem Rat jetzt vorgeschlagen, mithilfe der Landesstädtebauförderung die Innenstadt zukunftsfest machen.

Stadt muss zuerst Sanierungsziele für die Innenstadt festlegen

Auch das Areal der Prinzhornschule (links vorne) und das zurzeit von der IGS genutzte Schulgelände Vor dem Celler Tor am Stadion will die Stadt einer Nachnutzungsbetrachtung unterziehen. Quelle: Joachim Dege (Archiv)

Dazu soll die Stadt ein Planungsbüro mit einer vorbereitenden Untersuchung beauftragen. Das Gutachten kostet rund 50.000 Euro. Die Fachleute sollen der Frage nachgehen, an welcher Stelle die Innenstadt Sanierungs- beziehungsweise Modernisierungsbedarf hat. Dazu scannen sie zunächst die Innenstadt, identifizieren deren Mängel, legen mit der Stadt die Sanierungsziele fest und die zu ergreifenden Maßnahmen. Außerdem rechnen sie für die Stadt Burgdorf aus, was es kostet, die Innenstadt in Schuss zu bringen. Das alles nimmt laut Stadtplaner Benedikt Schmidtmann mehrere Monate in Anspruch. Liegen alle Daten vor, könnte die Stadt die Aufnahme ins Städtebauförderprogramm beantragen.

Burgdorf darf auf bis zu 90 Prozent Städtebauförderung hoffen

Sollte das Land Burgdorf ins Förderprogramm aufnehmen, flösse Geld in die Stadt. Weil sich Burgdorf angesichts seiner prekären Finanzsituation in der Haushaltskonsolidierung befindet, kann sich die Stadt laut Schmidtmann mehr als das Übliche ausrechnen. Normalerweise bezuschussten Bund und Land etwaige Sanierungsmaßnahmen mit jeweils einem Drittel der Kosten, sofern die Stadt ebenfalls ein Drittel beisteuert. Klamme Kommunen wir Burgdorf aber dürften auf eine Förderung von 90 Prozent der anfallenden Sanierungskosten hoffen und müssten selber nurmehr 10 Prozent tragen. Auch private Bauvorhaben, wie die Sanierung von Dächern, Fassaden und Fenstern sowie energetische Ertüchtigungen von Gebäuden seien förderfähig, sagt Stadtplaner Schmidtmann.

So profitiert Burgwedel vom Städtebauförderprogramm Eine „ganzheitliche Betrachtung“ streben Burgwedels Bürgermeister Axel Düker und die Ratspolitiker für das 23 Hektar große Innenstadtgebiet zwischen Rathaus und Im Mitteldorf, Gartenstraße und Von-Alten-Karree an. Dazu hat Burgdorfs Nachbarkommune in diesem Jahr die Aufnahme in das Städtebauförderprogramm „Lebendige Zentren“ umgesetzt, bei dem Bund, Land und Kommune je ein Drittel der Kosten tragen. Die Akteure auf lokaler Ebene rechnen mit einem bis zu 15-jährigen Prozess. Zweifel, dass dieser nötig ist, haben weder Düker noch die Fachplaner. Lesen Sie auch: Fahrplan für die Sanierung der Burgwedeler Innenstadt steht Die älter werdende Stadtgesellschaft, die Entwicklungen im Bereich der Mobilität und das sich ändernde Konsumverhalten mit immer mehr Einkäufen im Internet bewirkten, dass sich auch die Strukturen für Wirtschaft, Wohnen und Soziales änderten, heißt es unisono. Wie in Burgdorf spielt auch in Burgwedel eine in die Jahre gekommene Immobilie eine Rolle: Hier die Grundschule, dort die Seniorenbegegnungsstätte. Und auch beim Handel durch inhabergeführte Geschäfte gibt es Parallelen zwischen beiden Städten. Mit zunächst einer Million Euro kann die Verwaltung für die nächsten fünf Jahre rechnen. Insgesamt sind Zuschüsse von 9 Millionen Euro für das mit 14 Millionen Euro kalkulierte Projekt beantragt.

So profitiert Isernhagen vom Städtebauförderprogramm Die umfangreiche Sanierung des Altwarmbüchener Zentrums ist dem Land Niedersachsen eine weitere Unterstützung wert. 500.000 Euro gibt es über das Städtebauförderungsprogramm „Lebendige Zentren“ für dieses Jahr. Die Gemeinde Isernhagen plant vor allem den Umbau des Zentrums mit einer kompletten Umgestaltung der Bothfelder Straße und des Rathausplatzes, beide Bereiche sollen für Passanten und Kunden der anliegenden Geschäfte gleichermaßen aufgewertet werden. Geplant ist unter anderem ein sogenannter Pflasterteppich mit kontrastfarbigen Pflasterbändern in verschiedenen Grautönen. Umlaufend ist eine barrierefreie Einfassung aus Granitbändern mit Fräsungen vorgesehen. Diese sollen gleichzeitig als taktile Leitstreifen für Menschen mit Sehbehinderungen dienen. Jenes Leitsystem zieht sich den Planungen zufolge über den gesamten Platz und wird an der Bothfelder Straße fortgesetzt. Für die umfangreichen Investitionen hatte Burgdorfs Nachbarkommune eigentlich höhere Zuschüsse beantragt, doch weil noch Geld aus dem vergangenen Jahr vorhanden ist, verschiebt das Land die finanzielle Unterstützung ins Jahr 2021. Die Gemeinde rechnet derzeit mit Gesamtkosten von 7,4 Millionen Euro.bis

So profitiert Langenhagen vom Städtebauförderprogramm Die Stadt Langenhagen nutzt für zwei ihrer Quartiere die Förderung durch Bund und Land. Seit mehr als drei Jahren gestaltet die Kommune – unterstützt durch einen Sanierungsbeirat von Geschäftsleuten und Anwohnern – das Areal zwischen der Straße Am Pferdemarkt und Elisabethkirche um. Dabei gilt die Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes als zentrales Element des Programms mit dem Namen „Alte Mitte“. Allein im ersten Jahr flossen 700.000 Euro aus dem Sanierungsprogramm mit dem Schwerpunkt „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“. Insgesamt 1,05 Millionen Euro investierten die drei Partner in diesem Jahr in den Ausbau einer Straße. Hinzu kommt die finanzielle Förderung von privaten Investitionen, sei es bei Wohn- oder auch Geschäftshäusern. Lesen Sie auch: So kommen Einkäufe in der Alten Mitte in die Tüte Bereits seit dem Jahr 2015 möbelt die Langenhagener Verwaltung den Stadtteil Wiesenau auf – mit etlichen Millionen Euro. Möglich macht dieses das Sanierungsprogramm „Sozialer Zusammenhalt – Wiesenau“. Dabei teilen sich Bund, Land und Kommune zu jeweils einem Drittel die Kosten von insgesamt 6,8 Millionen Euro zu gleichen Teilen bis 2024, um den Stadtteil vor allem mit Blick auf soziale Aspekte zu fördern. Mit umfangreicher Bürgerbeteiligung sanierte Langenhagen unter anderem einen Spielplatz, den Eingang der Adolf-Reichwein-Grundschule sowie die Fahrbahn der Friedrich-Ebert-Straße, sodass dort ein Aufenthaltsraum entstanden ist. bis

Die Baupolitiker des Rates hat er bereits überzeugt. Sie empfahlen unlängst einstimmig, die 50.000 Euro in die Hand zu nehmen, damit die Stadt die Vorarbeiten für die Aufnahme ins Förderprogramm beauftragen kann. Das letzte Wort hat nun der Rat Ende des Monats.

Von Joachim Dege