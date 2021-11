Burgdorf

Der als gemeinnützig anerkannte Verein Fips versteht sich seit seiner Gründung im Jahr 1985 als Anwalt und Dienstleister für psychisch kranke und behinderte Menschen. In Burgdorf unterhält der Verein an der Schmiedestraße 16 eine von Petra Machlitt geleitete Kontaktstelle, wo sich Betroffene montags und donnerstags von 15 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 10 bis 13 Uhr treffen können. Für seine Arbeit soll der Verein auch im kommenden Jahr von der Stadt Burgdorf eine finanzielle Unterstützung in Höhe von 10.000 Euro erhalten.

Fips leistet wichtige Arbeit für psychisch Kranke

Das hat jetzt der Sozialausschuss des Rates einstimmig empfohlen – gegen den Widerstand der Stadtverwaltung. In einer vom Sozialamt der Stadt vorgelegten Beschlussvorlage argumentierte die von Bürgermeister Armin Pollehn (CDU) geführte Verwaltung, die miserable Finanzsituation lasse einen Zuschuss gegenwärtig nicht zu.

Das wollten die Sozialpolitiker als Begründung nicht akzeptieren. Insbesondere Ratsherr Hartmut Braun von den Grünen erinnerte an einen erst im vergangenen Jahr gefassten Ratsbeschluss, wonach die Stadt den von Fips beantragten Zuschuss grundsätzlich jedes Jahr zahlen soll – zumal die Arbeit des Vereins in der Stadt wichtig und unverzichtbar sei. Das sahen SPD, CDU, FDP und WGS ebenso.

Von Joachim Dege