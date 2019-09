Burgdorf

„Let’s sing together“: So lautet das Motto der ersten Mitsingparty, zu der das Veranstaltungszentrum StadtHaus für Freitag, 7. Februar, ab 20 Uhr einlädt. Die Moderation und musikalische Begleitung auf der Gitarre übernimmt der Burgdorfer Musiker und Musikpädagoge Lutz König.

Zielgruppe der Party, die nach Veranstalterangaben vergleichbar sei mit einer Art Rudel- oder Herdensingen, seien alle, die Lust aufs Singen haben. Die Teilnehmer sängen deutsche und englischsprachige Rock-Pop-Evergreens aus fünf Jahrzehnten. Der musikalische Bogen reiche von „Let It Be“ der Beatles und Uriah Heeps „Lady In Black“ über „ Boat On The River“ von Styx und „We Are The Champions“ von Queen bis zu bekannten deutschen Titeln wie Rio Reisers „Junimond“ und „Tage wie diese“ von den Toten Hosen. Alle Liedtexte sollen gut sichtbar auf eine Leinwand projiziert werden, sodass jeder mitsingen könne. Ein Hintergrundchor unterstützt.

Rudelsingen bringt auch Gesangsverweigerer auf Touren

Die größte Sorge wollen die Organisatoren möglichen Partygästen schon im Voraus nehmen: Ob jemand dabei den Ton treffe, sei unwichtig. Hauptsache, er gehe hinterher beschwingt nach Hause, lockt die Stadthaus Gmbh von Stadtmarketing-Geschäftsfüher Gerhard Bleich.

„Wenn viele Kehlen in lockerer Atmosphäre gemeinsam Songs anstimmen und ab dem ersten Ton Vollgas geben, ist das ein tolles Gefühl, das die Leute einfach mitreißt und miteinander verbindet“, wirbt auch Lutz König, der bekanntlich den Chor des Herrn K. leitet. Mitsingpartys lägen bundesweit im Trend und brächten auch den letzten Gesangsverweigerer auf Touren, verspricht er: „Normales Karaoke war gestern.“

Einlass ist ab 19.30 Uhr. Eintrittskarten kosten im Vorverkauf 12 Euro, an der Abendkasse 15 Euro. Zu haben sind sie in der HAZ-Geschäftsstelle an der Marktstraße 16, Telefon (05136) 89940.

Lesen Sie auch:

Vier Künstler gestalten Comedy-Nacht im StadtHaus

Von Joachim Dege