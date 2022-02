Burgdorf

Am Valentinstag will die Stadtbücherei ihre Nutzer einmal mit Literatur zusammenbringen, auf die diese bislang vielleicht noch kein Auge geworfen haben. „Blind Date mit einem Buch“ nennt die städtische Einrichtung die Aktion, zu der sie alle Burgdorfer an der Sorgenser Straße einlädt, sich ein von den Mitarbeitern hübsch verpacktes Buch auszuleihen. „Wir geben lediglich einen Hinweis aufs Genre. Zur Auswahl stehen Krimis, Thriller, Frauenromane, Liebesgeschichten, Biografien, Ausflugstipps und vieles mehr“, verrät Büchereileiterin Andrea Nehmer-Rommel, die beim Auspacken zu Hause so manchen Überraschungseffekt erwartet.

Von Joachim Dege