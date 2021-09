Burgdorf

Keine politische Mehrheit findet die FDP im Burgdorfer Rat derzeit für ihre Idee, die Stadtbibliothek aus ihren bisherigen Räumen an der Sorgenser Straße ins Rathaus I an der Marktstraße zu verlegen. Der Ausschuss für Umwelt, Stadtentwicklung und Bau sprach sich in seiner Sitzung am Montag mehrheitlich gegen diesen Vorschlag aus. Gleichwohl kündigte der Liberale Thomas Dreeskornfeld an, das Vorhaben weiterhin zu verfolgen – obwohl auch der Ausschuss für Schulen, Kultur und Sport den Antrag mit breiter Mehrheit abgelehnt hatte.

Nach Aussage des FDP-Ratsherrn verfolgt seine Fraktion mit dem Plan zwei Ziele: Zum einen wollen die Freien Demokraten mit dem Umzug der Bücherei ins Rathaus I die Marktstraße beleben. Zum anderen profitiert die Einrichtung aus seiner Sicht von dem neuen Standort, weil dieser deutlich stärker als der bisherige frequentiert wird. „Wir müssen bei jeder öffentlichen Einrichtung überlegen, wie wir sie zur Belebung der Innenstadt nutzen können“, sagt er und empfiehlt nach dem Umzug den Verkauf oder das Vermieten der bisherigen Bücherei, die die Stadt erst kürzlich renoviert hatte.

„Die Stadtbibliothek ist jetzt gut zu erreichen“, hält der Ausschussvorsitzende Volkhard Kaever dagegen und gibt damit die Mehrheit der Kommunalpolitiker wieder. Seinen Angaben zufolge soll die Einrichtung deshalb am jetzigen, modern gestalteten Standort bleiben. Eine weitere öffentliche Debatte zu dem Thema steht in der Sitzung des Rates an, der am Donnerstag, 16. September, um 18 Uhr im Veranstaltungszentrum an der Sorgenser Straße zusammenkommt.

Von Antje Bismark