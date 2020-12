Burgdorf

Die Stadtgärtner haben die Kopfweiden im Stadtpark kurz vor Weihnachten und dem bevorstehenden Jahreswechsel noch einmal in Form gebracht. Mit Motorsägen haben sie die Zweige einer ganzen Reihe von Silberweiden am sogenannten Kopfweidenweg und am Tiefenwiesenweg beschnitten.

Fachleute sprechen bei dieser Art von Rückschnitt auch von Kopfschneitelung. Am Kopf der urig wirkenden Bäume, die längst ein Markenzeichen des nach Westen hin in die Feldmark auslaufenden Burgdorfer Stadtparks darstellen, bilden sich später wieder junge Triebe. Alle drei bis vier Jahre rücken Gärtner dem Geäst zu Leibe. Damit verhindern sie, dass dicke Äste ausbrechen und den Baum schädigen können.

Anzeige

Zur Galerie Am Tiefenwiesenweg und an der Kopfweidenallee im Stadtpark stehen 72 Silberweiden.

Im Stadtpark hat die Stadt 72 solcher Silberweiden gepflanzt. Die älteren stehen am Kopfweidenweg, der von der Auebrücke am Scheibenbergsweg zum parallel zur Bahnstrecke Lehrte-Celle verlaufenden Tiefenwiesenweg führt. Dort stehen die Weiden bereits seit 28 Jahren. Weitere säumen den Tiefenwiesenweg, neben dem ein wasserführender Graben verläuft, seit nunmehr 16 Jahren.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dass die Bäume ihre typische Kopfform bekommen, liegt eben am ständig wiederholten Schneiteln. Die abgeschnittenen Äste dienten früher einmal als Material zum Korbflechten, auch zur Ausfachung der Fachwerkhäuser oder einfach nur als Brennmaterial. Nichts von alledem geschieht mit dem Schnittgut im Park. Die Stadtgärtner lassen es geschreddert am Wegesrand liegen. Nur am Tiefenwiesenweg ist das wegen des Wassergrabens nicht möglich. Dort lässt die Stadt das Schnittgut zwar ebenfalls schreddern, dann aber von einer Firma abfahren.

Das Schnittgut wird geschreddert und zum Teil abgefahren. Quelle: Joachim Dege

Dass aktuell nicht alle Weiden im Park jetzt einen Bubikopfschnitt tragen, hat seinen Grund. Unzähligen Insektenarten dienen die Kopfweiden als Lebensraum. Manche von ihnen sind so spezialisiert, dass ihr Überleben von den Weiden abhängt. Die auf den Weiden lebenden Insekten bilden wiederum für viele Vögel die Nahrungsgrundlage.

Im Lauf der Jahre können die Kopfweiden auf ihrem Kopf ein Humusbeet ausbilden, in dem sich andere Pflanzen, etwa der Holunder, ansiedeln können. Regen, Frost und Pilzbefall nach Darstellung des Naturschutzbundes dafür, dass sich in den alten Kopfweiden Höhlungen ausbilden. Sind diese groß genug, bieten sie Vögeln einen Nistplatz. Weidenmeise, Sumpfmeise und Grauschnäpper fühlten sich dort wohl.

So erklärt sich, dass die Stadt die Weiden alternierend, also im Wechsel, beschneidet. Die jetzt nicht beschnittenen Bäume am Tiefenwiesenweg waren im vergangenen Jahr dran und sollen frühestens in drei Jahren erneut beschnitten werden. Am Kopfweidenweg ist laut Stadt 2022 wieder ein Schneiteln fällig.

Von Joachim Dege