Burgdorf

Schlechtes Wetter kennt Hans Sommerfeld nicht. Der 45 Jahre alte Stadtgärtner ist seit einem halben Jahr an Werktagen immer mit dem neu angeschafften E-Bike unterwegs. „Das ist mein Beitrag zum Umweltschutz“, sagt der Baumpfleger der Stadt Burgdorf. Zuvor war er aufs Auto angewiesen. Er radelt auch an diesem regnerischen Donnerstagvormittag mit dem Rad zum Treffpunkt im Stadtpark. Pünktlich um 10 Uhr steigt er, in orangefarbener Arbeitskleidung steckend von seinem Gefährt. Sein Blick fällt sofort auf die ihn umgebenden Bäume – von der Wurzel bis zur Krone. Er kann nicht anders.

Bei jeder Witterung ist Baumpfleger Hans Sommerfeld in ganz Burgdorf mit dem Lastenfahrrad unterwegs. Quelle: Mark Bode

Sommerfeld hat nach seiner Weiterbildung zum Fachagrarwirt Baumpflege und Baumsanierung 2009 bei der Stadt Burgdorf mit seinem Dienst begonnen. Zu seiner Aufgabe gehörte damals, sämtliche 15.000 Bäume im Stadtgebiet in einem digitalen Kataster zu erfassen. Das erleichtert ihm jetzt die Arbeit. In einem digitalen Endgerät dokumentiert er seine Analysen. Ist ein Baumschnitt oder gar eine Fällung erforderlich, hält er es dort fest. Das Gerät überträgt die Information direkt an die zuständigen Kollegen im Gärtnerbauhof.

Baumpfleger vergleicht sich mit dem TÜV

Sommerfeld kontrolliert nicht nur, ob vertrocknete Äste in den Kronen hängen und auf Straßen, Fuß- und Radwege sowie Grünflächen zu fallen drohen. Er ist auch darum bemüht, frühzeitig zu erkennen, ob es einem Baum an etwas mangelt. Dafür betrachtet er jeden Baum von der Wurzel über den Stamm bis zur Krone ausgiebig. Das kann schon mal eine halbe Stunde dauern. Hat er einen Anfangsverdacht, kommen der auf dem Lastenrad untergebrachte Spaten oder die Klappleiter zum Einsatz. Sommerfeld vergleicht sich selbst mit dem TÜV – und schreitet zur Hauptuntersuchung. „Am Ende geben wir unser Okay oder vermerken, welche Maßnahmen am Baum erfolgen müssen“, sagt der Gärtner.

Im digitalen Gerät speichert der Baumpfleger Hans Sommerfeld diverse Daten zum Baum, beispielsweise das Pflanzjahr und vorangegangene Vorhaben. Quelle: Mark Bode

Das Klima lässt Burgdorfs Bäume nicht unberührt. Auch davon hat Sommerfeld eine Wahrnehmung. Bei seinen Kontrollen stellt er immer häufiger fest, dass die Eichen, Buchen, Erlen und Ulmen, denen er auf den Stamm rückt, unter der Trockenheit leiden. „Der Klimawandel macht ihnen zu schaffen“, sagt Sommerfeld. Die Birken seien davon besonders betroffen. Doch auch Eichen, die Sommerfeld besonders ins Herz geschlossen hat, weil sie eigentlich so robust sind, bekämen immer häufiger Probleme, stellt der Fachmann fest.

Sommerfeld sieht Baumfällung nur als Notlösung an

Das belastet den Naturfreund. „Bäume bilden die Klimaanlage in unseren urbanen Räumen“, sagt er. Er erfreue sich immer wieder am Bild alter, mächtiger Bäume. Diese seien nicht nur wertvolle Kohlendioxidspeicher. „Sie sind auch ein schöner Anblick.“ Deshalb bemüht sich Sommerfeld intensiv darum, kranke Bäume möglichst zu erhalten – es sei denn, die Verkehrssicherheit ist nicht mehr gegeben, und es droht Gefahr. „In dem Fall müssen wir den Baum fällen und eventuell Ersatzpflanzungen vornehmen“, sagt er.

Von Mark Bode