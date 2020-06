Burgdorf

In der Brut- und Setzzeit brüten Vögel. Das Haarwild bringt dann seine Jungen zur Wert. Das Naturschutzgesetz sorgt dafür, dass der Mensch von April bis Mitte Juli Rücksicht nehmen muss und sich mit seinen Eingriffen in die Natur tunlichst zurückhält. Das gilt nicht nur für den Hobbygärtner mit seinem Heckenschnitt, sondern auch für Landwirte mit dem Mähren ihrer Wiesen und Weiden.

Das Mähen der Wegesränder in der Brut- und Setzzeit ist laut Naturschutzgesetz zulässig, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Quelle: Joachim Dege

Die Stadtgärtner indessen haben im Moment eine Art Hochkonjunktur. Sie müssen sicherstellen, dass die Stadt ihrer Verkehrssicherungspflicht überall dort nachkommt, wo der Mensch ohne solche Eingriffe in Gefahr geriete. Deshalb schneiden sie in diesen Tagen unter Zuhilfenahme eines Hubsteigers am Spittaplatz das Totholz aus den Schatten spendenden Baumriesen.

Außerdem fahren sie 70 Kilometer stadteigene Feldwege ab und mähen deren Ränder links und rechts mindestens einen Meter breit ab. Das soll laut Tiefbauamtschef Rainer Herbst dafür sorgen, dass Regenfälle das Gras nicht auf die asphaltierten und von Radfahrern gern genutzten Feldwege drücken können und für eine rutschige Fahrbahn sorgen. Weil das Mähen die Unfallgefahr banne, sei es laut Herbst auch während der Brut- und Setzzeit erlaubt.

Von Joachim Dege