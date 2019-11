Burgdorf

Rechtzeitig zum Weihnachtsmarkt am kommenden ersten Adventswochenende schmückt den Vorplatz der St.-Pankratius-Kirche an der Marktstraße jetzt eine 14 Meter hohe Tanne. Mitarbeiter des Gärtnerbauhofs haben den Baum Montagfrüh vor der Obdachlosenunterkunft an der Straße Drei Eichen in der Südstadt gefällt, um ihn noch am Vormittag vor dem Eingang des Gotteshauses aufzustellen.

Zur Galerie Stadtgärtner stellen den Weihnachtsbaum vor der St.-Panktratius-Kirche auf.

Den Transport durch die Innenstadt übernahm der Schillerslager Forstunternehmer Bernd Bielmann mit seinem Rückeschlepper. Der Anhänger verfügt über eine Wanne, sodass die Äste des mächtigen Nadelbaums keinen Schaden nahmen. Vor der Kirche legte Gärtner Cord Wesche Hand an und sägte das Stammende so zurecht, dass der Baum in die 30 Zentimeter breite und 90 Zentimeter tiefe Bodenhülse eingelassen werden konnte. Mit dem Kran seines Schleppers und einer großen Portion Augenmaß zog Bielmann den Baum schließlich gerade, bevor Wesches Kollegen vom Hubsteiger aus noch die Lichterketten in den Baum hängten. Nun kann der Advent kommen.

Lesen Sie auch

Von Joachim Dege