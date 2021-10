Burgdorf

Der Parodist Jörg Knör ist am Donnerstag, 9. Dezember, um 20 Uhr mit seinem neuen Bühnenprogramm zu Gast im StadtHaus, Sorgenser Straße 31. Unter dem Motto „Comeback des Lebens“ will er ein Programm für alles bieten, was Künstler und Zuschauer so lange vermisst haben: Applaus, Verzaubern, Berühren, Erstaunen und Erheitern.

Knör musste während der Pandemie erkennen, dass man Kultur nicht wie Klopapier hamstern und horten kann. Sie muss aus seiner Sicht live geschehen. Daher ist „Comeback des Lebens“ für ihn eine ganz besondere Show und eine mit viel Anlauf, Vorfreude und Dankbarkeit.

Gender-sprache und Homeoffice sind Themen

Als Parodist hat Knör alle Krisenakteure durchleuchtet und kommt zu dem Schluss: nicht komisch. Komisch sollen viele andere Themen sein: Gendersprache und Homeoffice sowie Bitcoin und E-Autos. Das Programm soll aber vor allem durch einen neuen Blick auf alte überdauernde Werte bestechen: Vorbilder, Lieblingssongs und -legenden, die dem Entertainer selbst am meisten bedeuten.

Dabei gibt er „seinen“ Stars neue Lieder und Texte. Die sollen witzig und ironisch sein und so glaubwürdig, als kämen sie von den Originalen. Dieses Mal mit dabei sind Joe Biden, Dieter Bohlen, Bruce Darnell, Karl Lauterbach, Paolo Conte, Udo Lindenberg, Helmut Schmidt und viele andere.

Knör kann auch auf eine Fernsehkarriere zurückschauen

Jörg Knör startete seine Karriere bei Rudi Carrell und wirkte unter anderem in der wöchentlichen RTL-Comedy-Show „Sieben Tage, Sieben Köpfe“ mit. Der „Bambi“-Preisträger war im ZDF Gastgeber einer eigenen Show. Es folgten viele Bühnenprogramme und unzählige Liveauftritte auf Deutschlands Theaterbühnen.

Eintrittskarten sind zum Preis von 32,90 Euro bei Bleich Drucken und Stempeln, Braunschweiger Straße 2, Telefon (05136) 1862, und im Onlineportal www.reservix.de erhältlich. Bisher verkaufte Eintrittskarten für die ursprünglich am 10. Dezember 2020 geplante und wegen der Corona-Pandemie verschobene Veranstaltung behalten ihre Gültigkeit.

Veranstaltungspartner sind der Verein für Kunst und Kultur in Burgdorf, der Verkehrs- und Verschönerungsverein Burgdorf und das JohnnyB. Bei der Veranstaltung gilt die 2-G-Regel, also nur Geimpfte und Genesene können teilnehmen.

Von Alina Stillahn