Burgdorf

Bei Mia (8), ihrer kleinen Schwester Fia (4) und Mama Ilka Noltemeyer steht Verkleiden ganz hoch im Kurs. Gerade zu Fasching. Da werden Verkleidekiste und Kleiderschränke durchforstet auf der Suche nach passenden Dingen für das richtige Kostüm. Perücke oder Hut? Omas altes Kleid und die Stoffkatzen aus dem Kinderzimmer kommen auch zum Einsatz. Denn ein gekauftes Kostüm anziehen – das kann ja jeder. In diesem Jahr hatten die drei Lust aufs Hexesein. „Keine bösen, sondern gute Hexen. Natur- und Blumenhexen. Weil wir die Natur lieben“, erklärt Mia aufgeregt.

Denn die Hexen haben ganz besonderen Besuch bekommen: Stephanie Luschei stand mit einem großen Überraschungspaket vor der Haustür der Gewinner des digitalen Fotokostümwettbewerbs der Burgdorfer Stadtjugendpflege. Geschmückt mit bunten Luftballons enthielt es alles, was Karnevalsbegeisterten ein Lächeln aufs Gesicht zaubert: Kartoffelchips, Seifenblasen, Süßigkeiten, kleine Spielzeuge und zwei Burgdorfer Geschenkgutscheine. „Damit könnt ihr einkaufen gehen, wenn die Läden wieder aufmachen“, sagte Luschei.

Für die Hexen gibt es einen Karnevalsorden

Und noch etwas hatte sie für das Trio dabei: einen echten Kölner Karnevalsorden. Mit leuchtenden Augen hängte Mia ihn sich um. „Mama, darf ich den zum Zeigen mit in die Schule nehmen?“, fragte sie und fuhr mit dem Finger vorsichtig über das Metall. „Große Ehrenfelder KG ,Rheinflotte‘“ steht darauf. Ein Orden, den man nicht einfach so bekommt. Gesponsert hat ihn der Ehlershäuser Dieter Vogelsang: Der ist wie die drei Hexen ein echter Karnevalsfan und bereits seit geraumer Zeit Mitglied in eben jenem Kölner Karnevalsverein.

„Normalerweise sind wir auch zum Fasching im JohnnyB. Aber da das dieses Jahr nicht ging, wollten wir auf jeden Fall beim Fotowettbewerb mitmachen“, sagte die Mutter der Nachwuchsjeckinnen. Diesen hatte die Stadtjugendpflege in der Corona-Pandemie als Alternative zur tollen Sause ins Leben gerufen. Kinder, Jugendliche, Erwachsene oder auch ganze Familien konnten sich verkleiden, anschließend fotografieren und die Fotos ans JohnnyB. schicken. Die Präsentation erfolgte dann während eines Livestreams – für den sich Fia, Mila und Ilka als Einzige noch mal richtig in Schale geworfen hatten.

Den echten Karnevalsorden aus Köln hat Dieter Vogelsang für die Gewinner des Faschingsfotowettbewerbs gesponsert. Quelle: Sandra Köhler

Faschingsfotosession mit Schlafanzughosen

Dabei hätten sie den Abgabetermin fast verpasst. „Ich hatte ihn mir falsch in den Kalender geschrieben“, berichtete Ilka Noltemeyer. „Als ich von der Verlängerung las, ist mir ein Stein vom Herzen gefallen.“ Und dann wurde es ernst: Direkt vorm Schlafengehen stieg die Fotosession. Barfuß, mit Schlafanzughosen unter den Hexenröcken. An so viel Faschingslust konnte Luschei einfach nicht vorbei. Und so war schnell klar, dass das Mädelshaus unter den drei Einsendern sein musste, die nicht nur eine Faschingsüberraschung, sondern auch einen Orden bekamen.

„Im kommenden Jahr sehen wir uns dann hoffentlich wieder im JohnnyB.“, sagte Luschei. Doch auch der Fotowettbewerb ist bestens angekommen: Nahezu dreistellig war die Anzahl derer, die sich für den Wettbewerb ins Kostüm geworfen hatten. 60 bis 70 Besucher verfolgten zudem den Livestream. „Mit so vielen Teilnehmern hätten wir nicht gerechnet“, sagte Luschei überwältigt.

Von Sandra Köhler