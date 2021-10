Burgdorf

Wo finden Existenzgründer freie Räume in der Stadt? Wie erzielen sie die Aufmerksamkeit der Kunden? Welche bürokratische Hürden dürfen sie auf keine Fall übersehen? Antworten auf diese und viele andere Fragen erhalten Burgdorferinnen und Burgdorfer, die mit einer eigenen Firma starten wollen oder die sich erst vor kurzem selbstständig gemacht haben, künftig in einem neuen Netzwerk. Es gründet sich am Donnerstag, 28. Oktober, unter der Regie des Stadtmarketings (SMB).

„Uns geht es darum, die Themen aufzugreifen, die junge Unternehmen ansprechen“, sagt Steuerberaterin Annette Wolff, die den Arbeitskreis leitet. Das betreffe beispielsweise den Fortschritt der Digitalisierung in Unternehmen, aber auch die künftige Arbeitswelt mit Co-Working-Spaces und der zunehmend von Beschäftigten geforderten Work-Life-Balance. Für den Auftakt habe das SMB bereits die jungen Unternehmen angeschrieben, die die Aktiven kennen. Zudem gebe es eine Broschüre mit einer Übersicht, was Burgdorf für neue Firmen biete. „Aber“, sagt Wolff, „wir möchten eben auch alle jene kennen lernen und unterstützen, die zum Beispiel im Homeoffice arbeiten und nicht sichtbar sind.“

Unternehmerin: „Ein Netzwerk ist das A und O“

Sichtbar an der Marktstraße ist Sonja Behling mit ihrer Naturheilpraxis, die die Otzerin im Januar 2021 gegründet hat. Beim Start half ihr der erste Beruf: Fast 20 Jahre arbeitete sie bei einer Bank, konnte daher den Wirtschaftsplan erstellen und die ungezählten Formulare ausfüllen. Und doch hätte sie sich ein Netzwerk gewünscht, sagt Behling. „Allein einen Raum zu finden und zu mieten, war eine große Herausforderung“, sagt sie im Rückblick. Dabei hatte sie den Neustart bewusst geplant: Sie gab ihre Arbeit auf, absolvierte eine heilpraktische Ausbildung mit anthroposophischem Schwerpunkt. Anschließend arbeitete sie bei einem Allgemeinmediziner.

„Ich wusste aber immer, dass ich einmal eine eigene Praxis führen möchte“, sagt Behling – der Corona-Pandemie zum Trotz. Diese habe dazu geführt, dass sie einen bereits entwickelten Businessplan wieder habe über den Haufen werfen müssen. Sehr gute Unterstützung habe sie unter anderem von Hannover Impuls erhalten, dessen Team sie bei der Prüfung von Zuschüssen sehr gut beraten habe. „Gleichwohl muss man sich als Existenzgründer um alles selbst kümmern“, sagt sie und setzt darauf, dass im Netzwerk auch ganz praktische Dinge wie Werbung, Anschaffung von EC-Karten-Lesegeräten oder digitale Arbeitsabläufe diskutiert werden. „Ein Netzwerk ist das A und O“, sagt sie.

Patienten kommen nach Corona-Lockdown verstärkt

Dabei weiß die 42-Jährige, wovon sie spricht: In der Pandemie habe sie vom Netzwerk der Naturheilpraktiker profitiert, sei es bei der Frage nach einem Sonderhygieneplan oder einer Behandlungsvertretung. Inzwischen liegen seit ihrem ersten Tag als Selbständige und der Netzwerk-Gründung zehn Monate, sodass auch Behling erste Erfahrungen weitergeben kann. Denn sie kann über Kooperationen mit Ärzten und Sportvereinen oder das Erstellen von Flyern berichten. „Es läuft jetzt richtig gut an bei mir“, sagt sie zufrieden. Und auch das liegt mit an der Corona-Pandemie: „Viele Menschen sind ausgebrannt, sie benötigen eine ganzheitliche Betrachtung und Therapie“, sagt Behling.

Information: Der SMB-Arbeitskreis „Netzwerk für Unternehmensgründer*innen und junge Unternehmen“ trifft sich am 28. Oktober um 19 Uhr im Veranstaltungszentrum an der Sorgenser Straße 31. Dabei stellt das Team die neue Broschüre vor, die Hannoversche Volksbank berät Existenzgründer, und Themen wie Co-Working-Spaces und Digitaler Marktplatz in Burgdorf werden angesprochen. Weitre Informationen gibt es unter Telefon (05136) 9721418. Dort können sich Interessierte auch anmelden.

Von Antje Bismark