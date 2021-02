Burgdorf

Burgdorfs vom Lockdown schwer gebeutelte Händlerschaft geht in die Offensive. Gemeinsam mit der Madsack Mediengruppe macht sich der Verein Stadtmarketing Burgdorf (SMB) daran, einen digitalen Marktplatz aufzubauen. Das hat jetzt SMB-Geschäftsführer Gerhard Bleich bestätigt.

Während alteingesessene Buchhändler und Modegeschäfte an der Marktstraße, die Elektromärkte an der Garten- und an der Weserstraße und selbst die Baumärkte im Gewerbegebiet Nordwest und in Hülptingsen zurzeit auf große Teile ihrer Umsätze verzichten müssen, kommen die Paketdienste kaum hinterher, all die online bestellten Waren an die Haustüren der Konsumenten zu bringen. Gleichzeitig schafft die Stadt Burgdorf aktuell die baurechtlichen Voraussetzungen für ein weiteres Nebenhandelszentrum am Ostlandring.

Zalando und Amazon dienen als Vorbilder

Die von vielen Ladenbetreibern als zunehmend bedrohlich angesehene Gemengelage habe zu einem Meinungswandel in Burgdorfs Händlerschaft geführt, sagt Bleich. Vor Beginn der Corona-Pandemie mit mittlerweile zwei Lockdowns hätten viele der annähernd 400 im Stadtmarketing-Netzwerk zusammengeschlossenen Gewerbetreibenden die Informationsplattform „Ich kauf in Burgdorf“ als ausreichend angesehen. Das sei nun anders. Inzwischen habe sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass Burgdorfs Einzelhandel einer Verkaufsplattform im Internet bedürfe.

„Als Vorbilder dienen uns die großen Internetmarktplätze Zalando und Amazon“, sagt Bleich. Gemeinsam mit der Madsack Mediengruppe als technischem Dienstleister und Vermarkter wolle der SMB seine eingeführte Informationsplattform, auf der sich Händler und Dienstleister vorstellen, zum Webshop ausbauen. Auch weil die Klickzahlen auf der Internetseite „Ich kauf in Burgdorf“ beständig wüchsen. „Jetzt gehen wir den nächsten Schritt.“ Das bedeutet, Burgdorfer sollen in Zukunft auf den neuen digitalen Marktplatz online shoppen können. Sie finden dort ausschließlich Produkte aus der Stadt und von ortsansässigen Händlern.

„Müssen Interesse in reale Teilnahme ummünzen“

Laut Bleich befindet sich das Projekt noch im Anfangsstadium. Zurzeit sei noch keine Aussage darüber möglich, wann der digitale Marktplatz eröffnet. Auch Personalfragen – es braucht einen kaufmännisch Verantwortlichen sowie eine beständige technische Betreuung – seien noch zu klären. Allerdings sei die Abfrage unter den SMB-Mitgliedern bereits erfolgt. Das Interesse mitzumachen sei groß. „Das müssen wir jetzt in eine reale Teilnahme ummünzen“, sagt Bleich. Selbst größere Unternehmen, die bereits eigene Onlineshops besäßen und daraus Teile ihrer Umsätze generierten, hätten signalisiert, dass sie dabei sein wollten.

Auch die Stadt ist laut SMB über das Vorhaben im Bilde. SPD, CDU und FDP hatten zuletzt unterschiedlich weitreichende Vorschläge auf den Tisch gelegt, um die Wirtschaftsförderung in Burgdorf neu aufzustellen und schlagkräftiger zu machen. Die Stadtverwaltung will dem Rat bis zum Sommer ein Konzept vorlegen, das alle Vorschläge einschließlich des SMB-Vorhabens berücksichtigt.

Ratsherr fordert: Stadt soll Fördermittel einwerben

Dieser Tage hat auch Ratsherr Michael Fleischmann (Die Linke) einen digitalen Marktplatz für Burgdorfs Einzelhändler und Dienstleister angeregt. In einem Ratsantrag fordert er, dass die Stadt die Plattform bereitstellen und gegebenenfalls bei der Europäischen Union, beim Bund, Land und bei der Region Fördermittel dafür einwerben solle. Es müsse im Interesse der Stadt sein, dass die Corona-Krise dem inhabergeführten Einzelhandel nicht den Boden unter den Füßen wegzieht und in der Folge die Innenstadt verödet, argumentiert Fleischmann.

Und er geht noch weiter: Er regt an, dass die Stadt dem Leerstand in der Innenstadt entgegenwirkt, indem sie aufgegebene Geschäfte anmietet und dann preiswert weitervermietet an innovative Unternehmensgründer, an Künstler sowie Vereine und Verbände. Nur so lasse sich die Innenstadt beleben und die Aufenthaltsqualität, auf die der Handel angewiesen sei, erhöhen.

