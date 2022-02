Burgdorf

Fast 360.000 Euro erhält der Verein Stadtmarketing Burgdorf (SMB) aus dem vom Land finanzierten Innenstadt-Sofortprogramm, um damit die Werbetrommel für Burgdorf schlagen zu können. Jetzt hat Stadtsparkassen-Vorstand und SMB-Vize Heiko Nebel Details des geplanten Veranstaltungsfeuerwerks vorgestellt. Unter anderem soll im Herbst wieder eine Lichtparade durch die dann illuminierte Innenstadt ziehen.

Der Stadtmarketingverein will erreichen, dass sich Burgdorf in den Köpfen der Menschen in der Region als attraktive Adresse festsetzt und möglichst viele Besucher anzieht. Profitieren sollen davon der Handel und Dienstleister. Um das zu erreichen, will der SMB 30.000 Euro in die Hand nehmen.

Auf der Burgdorfer Marktstraße steigt im Mai ein Kinderfest

Ein großes Kinderfest auf der Marktstraße plant der SMB am verkaufsoffenen Sonntag, 15. Mai. Der SMB, der nach dem vorläufigen Höhepunkt der Corona-Pandemie ganz bewusst etwas für Familien mit Kindern anbieten will, lässt sich das nach eigenen Angaben rund 20.000 Euro kosten. „Da wird es nicht nur eine Hüpfburg geben. Die ganze Marktstraße wird bunt gefüllt sein“, verspricht Nebel.

Für eine volle Innenstadt soll am 10. September eine „Night of Light“ sorgen. Sie soll die bereits 2016 veranstaltete Lichtparade noch toppen. Bühnen würden aufgebaut und bespielt. Den Burgdorfern und den Stadtbesuchern werde eine Feuer- und eine Lasershow geboten. Auch ein großes Feuerwerk, das an Silvester pandemiebedingt noch ins Wasser fiel, will der SMB an diesem Abend am Himmel über Burgdorf zünden. „So was hat es in Burgdorf und der Region noch nicht gegeben“, schürt Nebel hohe Erwartungen.

Nach dem Jahreswechsel will der SMB dann die nächste Stufe zünden und vom 20. Januar 2023 bis zum 12. Februar eine transparent überdachte Eisbahn auf dem Spittaplatz aufbauen. Dort soll Eislaufen unterm Sternenhimmel möglich sein. Zur Eröffnung werde es eine Eisshow geben. Für Kinder sei ein Eismärchen geplant. Und Firmen könnten die Eisfläche für eigene Veranstaltung buchen, stellt Nebel in Aussicht.

Digitaler Marktplatz geht am Montag an den Start

Die Lichternacht und die Eisbahn seien die Höhepunkte der geplanten Attraktionen und verschlängen auch das meiste Geld aus dem vorhandenen Budget, sagt Nebel. Darüber hinaus werde der SMB dafür sorgen, dass sich die Innenstadt sichtbar in Schale wirft: Die für die Weihnachtsbeleuchtung angebrachten Überspannungsseile über der Hannoverschen Neustadt, der Marktstraße, der Poststraße und der Braunschweiger Straße sollen für 25.000 Euro mit dekorativen Schmuckelementen behangen werden.

Ein weiterer Pfeil im Marketingköcher des SMB soll der neue sogenannte digitale Marktplatz sein, auf dem Burgdorfer Gewerbetreibende ab sofort ihre Waren und Dienstleistungen übers Internet feilbieten können. Mithilfe des Medienunternehmens Madsack sei „ein gutes Produkt für den Anfang“ geschaffen worden, so Nebel. Es solle am Montag, 21. Februar, an den Start gehen. Mit rund 65.000 Euro aus dem Sofortprogramm will der SMB die Onlineplattform weiterentwickeln.

Von Joachim Dege