Zu der Ausstellung „Faszination 20-er Jahre – Leben in der Weimarer Republik“ im Stadtmuseum an der Schmiedestraße 6 bieten der Verkehrs- und Verschönerungs-Verein (VVV) und das als Partner beteiligte Historische Museum Hannover Führungen an. Am Sonntag, 20. März, sei ab 14 Uhr eine literarische Führung mit Marie Dettmer geplant; zwei weitere am 27. März und 24. April ebenfalls jeweils ab 14 Uhr.

Die Führungen stünden unter der Überschrift „Wirklich golden? – Die 1920-er Jahre“. Die Rezitatorin Marie Dettmer trage dabei spannende und aufschlussreiche Lyrik und Prosa zu gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Ereignissen und Themen jener Zeit vor, teilt der VVV mit.

Normale Führungen durch die Schau bieten der VVV und das Historische Museum für die Sonntage, 3. April und 8. Mai, jeweils ab 14 Uhr an. Der Eintrittspreis zu sämtlichen Führungen beträgt 2 Euro pro Person. Eine Anmeldung sei Pflicht und möglich per E-Mail an buchungen.hmh@hannover-stadt.de sowie unter Telefon (0511) 16843945.