„1919 – 2019: eine Zeitreise durch 100 Jahre“ ist die aktuelle Ausstellung im Burgdorfer Stadtmuseum überschrieben. Ein Jahrhundert – das ist eine lange Zeit voller Inhalte und Erlebnisse. Besonders dann, wenn der Fokus nicht allein auf der Geschichte einer Stadt liegt, sondern gleichzeitig die nationalen und internationalen Geschehnisse einbezieht. Doch diese Schau bietet mehr. Über eine Fülle von historischen Fakten beleuchtet sie Schwerpunkte, die die Ära und besonders Burgdorf geprägt haben: in Sport und Kultur, Mode und Gesellschaft. Ein Besuch lohnt sich also. Ein zweiter und ein dritter, bei denen sich weitere Details entdecken lassen, ebenfalls.

Exponate füllen die Historie mit Leben.

Denn die Zahlen auf den Informationstafeln gewinnen Leben angesichts der zahlreichen Fotos und Exponate: Omas Unterwäsche und ein Hochzeitskleid aus den Fünfzigerjahren gibt es ebenso zu sehen wie kleine Skulpturen des Bildhauers Jochen Ihle, ein Hannomag „Kommissbrot“ sowie Land- und Ansichtskarten. Mit Poster und Schallplatte ist die High Life Skiffle Group vertreten, die mit ihrem Titel „Ich fahr mit der Lambretta“ 1982 die Hitparade stürmte. „Warst du da schon einmal?“, fragte eine Frau ihre Begleitung angesichts des Textes, der über die Magdalenenkapelle informiert, in der der Kulturverein Scena regelmäßig Kunstausstellungen inszeniert. „Nein, aber da wollte ich schon immer mal hin.“

Nicht zu vergessen die Menschen: Neben etwa John F. Kennedy, Mahatma Gandhi, Willy Brandt, Steffi Graf und Angela Merkel werden dort auch Burgdorfer vorgestellt. Der Komponist Alfred Koerppen beispielsweise, Kunstschmied Hilko Schomerus oder Van Thoung Le, der Inhaber des Fahrradgeschäftes Mai Lynn, der als einer von vielen Geflüchteten in Burgdorf heimisch geworden ist.

Ausstellung ist gut besucht

Die Schau komme gut an, sagt Christel Hoffmann-Pilgrim, eine der Ausstellungsmacherinnen. Nicht nur bei besonderen Angeboten wie der musikalischen Zeitreise mit dem Burgdorfer Barden Daniel Fernholz flanieren zahlreiche Besucher an Schautafeln und Vitrinen vorbei. Auch an den „ganz normalen“ Öffnungstagen ist etwas los. „Am zweiten Weihnachtsfeiertag waren 50 Erwachsene und elf Kinder da“, berichtet Hoffmann-Pilgrim.

Ohnehin, die Kinder. Speziell für die wollen Hoffmann-Pilgrim und Anke Gehrke jetzt erstmals eine reine Kinderführung anbieten. Kürzer als die normalen Führungen, abgestimmt auf die jungen Besucher – und mit einer Kreativaktion. Die Premiere ist für Sonnabend, 18. Januar, geplant. „Wir wagen das jetzt einfach mal“, sagt Hoffmann-Pilgrim und ist gespannt auf die Resonanz.

Auch für die Erwachsenen hat es noch einige Führungen im Programm. Da die Ausstellung so vielfältig sei und jeder Führende einen eigenen Schwerpunkt setze, lohne sich auch das Wiederkommen, wirbt Hoffmann-Pilgrim. Am Sonntag, 19. Januar, erzählen Menschen, die in Burgdorf aufgewachsen sind und noch oder wieder in der Stadt leben, wie sie Burgdorfer Geschichte erlebten. Moderator ist der ehemalige HAZ-Redakteur Peter Taubald. Am Sonntag, 26. Januar gibt es Caféhausmusik mit den Burgdorfer Salonlöwen. Und am letzten Ausstellungstag erwartet die Besucher ein Tanzvergnügen mit den Burgdorfer Squaredancern der Scootbacks. Alle Termine beginnen um 14.30 Uhr.

Die Ausstellung im Stadtmuseum an der Schmiedestraße ist noch bis zum 2. Februar geöffnet. Besucht werden kann sie jeweils sonnabends und sonntags von 14 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Von Sandra Köhler