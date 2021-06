Burgdorf

Eine positive Halbzeitbilanz des Stadtradelns zieht die Burgdorfer ADFC-Vorsitzende Beate Rühmann. „Wir haben die größte Teilnehmerzahl seit unserer ersten Teilnahme 2013. Wir haben in diesem Jahr in Burgdorf 706 aktive Radfahrerinnen und Radfahrer in 40 Teams.“ Diese Zahlen könnten sich noch erhöhen, weil sich laut Rühmann weitere Burgdorfer registriert haben, aber noch keine gefahrenen Kilometer gemeldet wurden. Bisher lag die Teilnehmerhöchstzahl der Stadt bei 549 Teilnehmern, das war im Jahr 2016.

Einen erheblichen Anteil an der Steigerung hat nach Rühmanns Angaben das Gymnasium: „Es macht zwar nicht das erste Mal mit, aber diesmal mit ganz vielen Schülern.“ Erstmals habe die Schule am Wasserwerk ein Team angemeldet. Außerdem treten Schüler der Rudolf-Bembenneck-Gesamtschule, der Astrid-Lindgren-Schule und der Grundschule Ehlershausen für den Wettbewerb in die Pedale. Als einzige Burgdorfer Kita macht der Kindergarten des Heilpädagogischen Zentrums mit.

Neue Erwachsenenteams machen mit

Rühmann freut sich darüber, dass auch einige neue Erwachsenenteams – zum Beispiel des Stadtmarketings, der Sparkasse und der Volksbank – hinzugekommen sind. Schon seit Jahren ist die Parlasca-Mannschaft am Start. „Sie trägt immer eine beachtliche Kilometerzahl zum Gesamtergebnis bei“, sagt Rühmann.

In den vergangenen Jahren zählte Burgdorf stets zu den Kommunen in der Region Hannover, deren gemeldete Radler während der drei Wochen unter die ersten fünf Bestplatzierten gefahren sind. „Das können wir auch diesmal schaffen“, sagt Rühmann. Vielleicht springe sogar eine bessere Platzierung heraus. „Jetzt haben wir schon über 55.000 Kilometer.“ Sonst seien es höchstens 89.000 Kilometer in drei Wochen gewesen. „Das überbieten wir auf alle Fälle“, ist sich Rühmann sicher. Das Stadtradeln endet in der Region Hannover am Sonnabend, 26. Juni.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller