Er soll die Stadtwerke strategisch neu ausrichten und bringt dafür aus der Nachbarkommune Sehnde die entsprechende Expertise mit: Frank Jankowski-Zumbrink hat als neuer Geschäftsführer der Stadtwerke Burgdorf Anfang Januar die Arbeit aufgenommen. Die beiden Gesellschafter, die Stadt und die Avacon AG, haben den Vertrag mit Vorgänger Rüdiger Funke um drei Monate verlängert, damit dieser Jankowski-Zumbrink bei der Einarbeitung zur Hand geht.

Vor allem die Stadt setzt als Mehrheitsgesellschafterin große Hoffnung auf den neuen Mann an der Straße Vor dem Hannoverschen Tor. Er soll, so wünscht es sich insbesondere Bürgermeister Armin Pollehn ( CDU), dabei behilflich sein, kommunale Aufgaben aus dem bisweilen schwerfälligen Apparat der Stadtverwaltung herauszulösen und künftig effizienter zu gestalten. In Sehnde machte Jankowski-Zumbrink erfolgreich vor, wie es gehen kann. Er führte dort die Geschäfte nicht nur der Stadtwerke, sondern auch der städtischen Infrastrukturgesellschaft und der Energieversorgung Sehnde (EVS), die wie in den Vorjahren auch im vergangenen Jahr wieder Überschüsse erzielt haben.

Für Montag hat sich der Bürgermeister mit Jankowski-Zumbrink zu einem ersten Treffen nach dessen Amtsantritt verabredet. Dabei will der Rathauschef mit dem neuen Stadtwerke-Chef über die künftige Unternehmensstrategie sprechen. Eingeladen ist dazu auch Gerald Hinz ( SPD), der nicht nur Sprecher der Mehrheitsgruppe im Rat der Stadt ist, sondern auch den jeweiligen Aufsichtsräten der Stadtwerke Burgdorf GmbH, der Stadtwerke Burgdorf Netz GmbH und der Wirtschaftsbetriebe Burgdorf (WBB) GmbH vorsteht.

Stadtwerke soll Privatisierung voranbringen

In Sehnde haben die Stadtwerke auch die Kläranlage und die Bauhöfe unter ihren Fittichen. Ähnliches schwebt auch Bürgermeister Pollehn vor, zumal die Stadt im Begriff ist, Gärtner- und Straßenbauhof in einem Neubau neben dem Klärwerk zusammenzulegen. Verwaltungsintern machte Pollehn deshalb vor wenigen Monaten einen entsprechenden Vorstoß, geriet darüber aber mit dem Personalrat aneinander, was am Ende zu erheblichen Verunsicherungen bei den betroffenen Mitarbeitern führte, die sich die Frage stellten, ob ihre Jobs noch sicher seien und sie künftig womöglich zu schlechteren Bedingungen würden arbeiten müssen. Der Bürgermeister gab daraufhin das Versprechen ab, dass sich kein Job der Mitarbeiter verschlechtern werde.

Die Stadt wünscht sich zudem, dass die Stadtwerke, die mithilfe der WBB bereits das Hallenbad betreiben, der Stadt weitere gewinnbringende Geschäftsfelder erschießen und somit den Stadtsäckel entlasten. Vorstellbar ist das auf dem Feld der Mobilität (E-Tankstellen) und im Bereich erneuerbare Energien mit dem Bau von Fotovoltaikanlagen. Hinz kann sich ein weiteres Betätigungsfeld vorstellen. Er will mit Jankowski-Zumbrink klären, ob er eine Chance sieht, unterm Dach der Stadtwerke die Wirtschaftsförderung anzusiedeln wie es Neustadt am Rübenberge bereits seit 2015 praktiziert. Zuletzt hatte die FDP eine Intensivierung der Wirtschaftsförderung für Burgdorf eingefordert, allerdings ohne konkret zu sagen, wie das gehen soll.

Von Joachim Dege