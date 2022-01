Burgdorf

Die Stadtwerke Burgdorf, ein Tochterunternehmen der Stadt mit dem Energieversorgungsriesen Avacon als Minderheitsgesellschafter, will neue Wege gehen. Das hat Geschäftsführer Frank Jankowski-Zumbrink in einem Gespräch mit dieser Zeitung in Aussicht gestellt. Der Manager will das Unternehmen, das sein Geld bislang klassisch mit dem Vertrieb von Gas, Wasser und Strom sowie mit Netzentgelten verdient, modernisieren. Er verspricht neue Produkte und mehr Kundenorientierung.

Die Stadtwerke Burgdorf sind als Grundversorger bislang konservativ aufgestellt: 12.362 Burgdorfer beziehen hier ihren Strom, 4186 ihr Gas und 5986 ihr Wasser. Nach den spektakulären Pleiten der Energiediscounter Stromio und Gas.de Ende vergangenen Jahres, erleben die Stadtwerke zurzeit einen Run. Die Kundentelefone stünden nicht still, berichtet Jankowski-Zumbrink: „Unser Vertrieb hat gut zu tun“. Weil die Großversorger ihren Kunden die Verträge aufgekündigt hätten, kämen diese jetzt in Scharen zurück zu den Stadtwerken: 430 neue Stromkunden und sogar 460 neue Gaskunden hätten die Stadtwerke zuletzt hinzugewonnen. Ob sie blieben, sei allerdings fraglich.

Stadtwerke-Chef will Veränderungen mit Augenmaß

Jankowski-Zumbrink, den die Stadt Burgdorf von den wesentlich breiter aufgestellten Stadtwerken in Sehnde loseiste, will ohnedies das Kerngeschäft ausweiten und einen Transformationsprozess einleiten, an dem das Unternehmen angesichts der sich abzeichnenden Klimakatastrophe und der unabwendbaren Energiewende nicht vorbeikommt. Jankowski-Zumbrink führt die aus seiner Sicht kerngesunden Stadtwerke Burgdorf mit aktuell 30 Mitarbeitern seit einem Jahr: „Wir müssen uns verändern“, sagt er.

Anders als noch sein Vorgänger Rüdiger Funke ist Jankowski-Zumbrink elektrisch unterwegs. Sein Dienst-Mercedes ist, wenn er im Büro sitzt, meist an die Ladestation vor dem Stadtwerke-Gebäude am Hannoverschen Tor angestöpselt und lädt auf. Die Ladeinfrastruktur in der Stadt allerdings ist eher dürftig. Anders als in Neustadt am Rübenberge, wo die dortigen Stadtwerke aufgerüstet haben. Das räumt auch der Energiemanager ein. Er bittet aber um Geduld. Die Stadtwerke wollten „Veränderungen mit Augenmaß“ vornehmen, sagt er. Um auf den von ihm angepeilten Wachstumskurs einschwenken zu können, müsse sein Unternehmen schließlich auch die Kompetenzen für die neuen Geschäftsfelder aufbauen.

Die hatten Burgdorfs Ratspolitiker zuletzt nicht, als sie den Stadtwerken unter Hinweis auf den Klimaschutz versagten, Erdgasleitungen in den nächsten Bauabschnitt des zu erweiternden Gewerbeparks Nordwest zu legen, und stattdessen innovative Energieversorgungslösungen einforderten. Sogar der Vorwurf, die Stadtwerke verfolgten mit dem Verkauf fossiler Brennstoffe „Geschäftsmodelle von gestern“ (CDU-Fraktionschef Klaus Köneke) fiel. Jankowski-Zumbrink wehrt sich: „Was wir früher mit drei Produkten verdient haben, machen wir in Zukunft mit fünf bis sieben Produkten.“

Stadtwerke planen zeitnah eine Fotovoltaik-Offensive

Die Fotovoltaik werde eines davon sein. Bislang gebe es in der Stadt nur drei große Anlagen auf öffentlichen Gebäuden. „Da haben wir eine Menge Potenzial“, sagt der Manager, der einräumt, dass auf dem Gebiet schon vor Jahren hätte mehr geschehen können. Noch dieses Jahr will Jankowski-Zumbrink eine Fotovoltaik-Offensive starten und weitere Anlagen auf kommunalen Liegenschaften projektionieren. Auch führe er bereits Gespräche über eine Kooperation mit einem Burgdorfer Unternehmen, um die Stadtwerke als Dienstleister für Fotovoltaik auch für private Hausbesitzer zu positionieren. Ziel müsse es sein, ein Rundum-Sorglos-Paket anzubieten. Noch sei das aber nicht spruchreif. Die Gesellschafter der Stadtwerke müssten seinen Plänen erst noch zustimmen.

Ein weiteres neues Geschäftsfeld sieht Jankowski-Zumbrink in der noch fehlenden Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge. Das Potenzial sei erkannt, sagt er, verweist allerdings auch auf „viel Schönrednerei“, die mit der Elektromobilität einhergehe. Schnellladesäulen seien teuer. Sie erforderten hohe Investitionen. Erst einmal gelte es, geeignete Standorte zu suchen und zu erschließen.

Stadtwerke beschäftigen sich mit dem Thema Wasserstoff

Beim Thema Windenergie gibt sich der Manager ernüchtert. Geeignete Flächen habe Burgdorf nicht, weil die Flugsicherheit sowie militärische Belange den Bau von benötigten 200 Meter hohen Windkraftanlagen gar nicht zuließen. Erdgasleitungen freilich will Jankowski-Zumbrink noch nicht ganz abschreiben. Auch grüner Wasserstoff sei schließlich ein leistungsfähiges Medium. Zudem seien die Möglichkeiten einer klimafreundlichen Veredelung von Erdgas zu Bio- und Ökogas längst noch nicht ausgeschöpft und deshalb übergangsweise ein weiteres lohnendes neues Geschäftsfeld.

Spannend findet Jankowski-Zumbrink das Thema Wasserstoffproduktion: „Das beschäftigt uns“, auch wenn es sich um Zukunftsmusik handle und man Neuland betrete. Was genau die Stadtwerke vorhaben, verrät er nicht. Konkret sind die Pläne des Stadtwerke-Chefs mit Blick auf die Außendarstellung des Unternehmens. Noch dieses Jahr sollen die Stadtwerke eine neue, moderne Internetseite bekommen. Auch mehr Service für die Kunden verspricht Jankowski-Zumbrink. Das werde schon in naher Zukunft sichtbar in der Stadt.

