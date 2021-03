Burgdorf

Eine erschreckende Dokumentation erstellen seit knapp vier Monaten die städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die parkende Autos ebenso kontrollieren wie die Einhaltung der Maskenpflicht: Sie notieren akribisch die Bedrohungen und Beleidigungen, die sie von Autofahrern und Passanten gleichermaßen erhalten. Daraus ergibt sich nach Aussage von Christian Enderle, Leiter der Abteilung Ordnung, dass seine Kollegen durchschnittlich zweimal am Tag mindestens verbal attackiert werden. In der Auflistung findet sich unter anderem auch ein Vorfall, bei dem ein Angreifer die Mitarbeiterin im Außendienst bespuckt und ihr das Erfassungsgerät aus der Hand geschlagen hat.

Mit Beginn des Lockdowns im November bemerkten die vier Beschäftigten, wie die Stimmung der Burgdorfer und ihrer Gäste zunehmend kippte. „Sie beschrieben, dass die Menschen ungeduldiger und gereizter reagierten, wenn sie mit ihrem Fehlverhalten konfrontiert wurden“, sagt Enderle im Rückblick. Dann fielen Beleidigungen wie „Ticketschlampe“ oder „Verpissen Sie sich, Sie fettes Stück!“, aber auch Bedrohungen wie „Wir kommen zu Dir nach Hause!“ Also entschloss sich das Team, die Beleidigungen und Bedrohungen zu dokumentieren und sie – wenn das Kennzeichen des Fahrzeugs oder die Personalien bekannt sind – auch konsequent anzuzeigen.

Einschüchterung statt Zivilcourage

Zwar habe es auch zuvor verbale Ausfälle gegeben, aber die habe die Stadt nicht systematisch erfasst, sodass sich erst jetzt das gesamte Ausmaß zeige. „Wir haben aber auch eine Beleidigung nicht durchgehen lassen“, betont der Abteilungsleiter und nennt als Beispiel eine Anzeige wegen Beleidigung, die die Stadt bereits im vergangenen März gestellt hatte. Neun Monate später verhängte das Amtsgericht Burgdorf gegen den Verursacher eine Geldstrafe.

Die Abteilung Zentrale Dienste übernehme nun die von den Außendienstmitarbeitern erfassten Übergriffe. Sie reichen von Beschimpfungen von Autofahrern, die ihren Wagen auf einem Behindertenparkplatz abgestellt haben, über tätliche Angriffe wie dem Bespucken oder verbalen Drohungen bis hin zu Einschüchterungen. „Es gibt Situationen, in denen sich Passanten zu einer Gruppe zusammenrotten und versuchen, unsere Beschäftigten massiv zu verunsichern“, sagt Enderle. Seinen Angaben zufolge tragen die Mitarbeiter ein Diensthandy bei sich, mit dem sie in einer solchen Zuspitzung sofort die Polizei alarmieren können. „Wir stehen mit der Dienststelle dabei in engem Kontakt“, sagt der Abteilungsleiter und bezeichnet die jetzige Aufstellung als ersten Schritt. „Mittelfristig stellt sich uns die Frage, wie wir mit dieser Entwicklung umgehen.“

Stadt setzt auf Deeskalation statt Pfefferspray

Das aggressive Verhalten der Autofahrer und Passanten sei erschreckend, sagt auch Bürgermeister Armin Pollehn. Deshalb müsse das Thema öffentlich diskutiert und wahrgenommen werden: „Unsere Mitarbeiter sind für die Burgdorfer Bürger unterwegs, es kann nicht sein, dass sie sich dabei persönlichen Angriffen aussetzen müssen“, sagt er. In einer Drucksache, über die die Stadt die Politiker im Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit, Liegenschaften und Verkehr am 4. März informiert, finden sich erste Überlegungen, wie die Stadt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützt. So stehe bald ein „Training on the job“ mit einem Coach an, der die städtischen Bediensteten begleitet, ihre Kommunikation beobachtet und diese im Anschluss im Team auswerte.

„Für uns geht es darum, deeskalierend zu agieren“, sagt Enderle, deshalb plane die Stadt keine zusätzliche Ausrüstung wie Pfefferspray. Seinen Angaben zufolge erstellt die Verwaltung zudem einen Notfallordner, in dem die Mitarbeiter wichtige Handlungsempfehlungen finden, und sie schickt ausschließlich Zweierteams auf die Straße. Aber auch die konsequente Verfolgung der Vorfälle mit Strafanzeigen findet sich weiterhin im Aufgabenkatalog. „Letztlich stellen wir jetzt bei der Dokumentation fest, dass es etliche Wiederholungstäter gibt“, bilanziert Enderle – umso wichtiger sei die strafrechtliche Konsequenz. Denn auf die Zivilcourage anderer Autofahrer oder Passanten könnten sich die Mitarbeiter nicht verlassen, auch das ist ein Ergebnis der Dokumentation.

Von Antje Bismark