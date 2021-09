Burgdorf

Diese Zahl kann sich sehen lassen: 500 Paare haben sich in den vergangenen 14 Jahren im Standesamt Otze das Jawort gegeben. Denn seit 2007 können sich Ehepaare in dem schönen kleinen Fachwerkhaus trauen lassen. Auch Sandra Fernau und Manuel Stettin aus Burgdorf, die ursprünglich aus Celle stammen, hat das Ambiente an der Straße Am Speicher überzeugt. Sie wünschten sich zudem eine Eheschließung unter freiem Himmel – diese übernahm die Standesbeamtin Melanie Janßen. Und weil 500 aus Sicht der Stadt eine wirklich runde Zahl ist, gratulierten dem Brautpaar auch Bürgermeister Armin Pollehn und Ortsbürgermeister Andreas Meyer. 

Das Standesamt Otze bietet nach Aussage der Standesbeamten die passende romantische Atmosphäre für den Tag im gemeinsamen Leben eines Ehepaares, der dem Volksmund nach der schönste sein soll. Das Fachwerkhaus stehe mitten im Grünen im Verbund mit drei weiteren kleinen Häuschen. „Es hat etwas Verwunschenes an sich“, sagt Janßen über den Standort und fügt hinzu: „Ich freue mich immer, wenn ich sehe, dass ich in Otze trauen darf.“ Nach der Zeremonie im Standesamt an der Marktstraße stehe das Ehepaar direkt vor einem Zebrastreifen – im Vergleich zu Otze eher unromantisch, findet Janßen. Daher hatten sich auch Stettin und Fernau für das Standesamt in Otze entschieden.

Standesamt sichert auch Bestand des Fachwerkensembles

Gemeinsam haben die Otzer Vereine und Verbände den Hof hergerichtet, auf dem auch das Standesamt steht. Nur eines der Häuser stand ursprünglich schon an dem heutigen Standort. Die anderen Fachwerkhäuser wurden an verschiedenen Stellen in Otze abgetragen und auf dem Hof neu aufgestellt. Durch Restaurationsarbeiten haben die Gebäude ihre jetzige Schönheit bekommen. Die „Rentnerband“ – eine Gruppe aktiver ehrenamtlicher Senioren in Otze – hat bei den Arbeiten eine entscheidende Rolle gespielt. Damit der Hof in Besitz des Dorfes Otze bleibt, gründeten sie die Bürgerstiftung Otze. Das Grundstück und die Häuser sind in Besitz dieser Stiftung. Hans Jörg Fischer, Vorsitzender der Stiftung, sagte am Rand der nun 500. Trauung, dass die Zukunft der Häuser auch dank des Standesamtes gesichert sei.

Von Max Baumgart