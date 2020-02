Burgdorf

Das Abbruchunternehmen A+S Betondemontage Detmering aus Lehrte hat am Ostlandring begonnen, das ehemalige Mercedes-Autohaus neben Lidl plattzumachen. Dies ist der sichtbare Beginn der Umbauarbeiten für das Millionenprojekt Aue Süd auf dem 3,9 Hektar großen Areal, das sich von der Uetzer Straße und bis zum Duderstädter Weg erstreckt. Der Investor Acribo will auf dem Areal ein modernes Dienstleistungs- und Einzelhandelsquartier aus dem Boden stampfen und zudem im Südwesten annähernd 50 neue Wohnungen errichten.

In den vergangen Tagen wurde es laut auf dem Grundstück am Ostlandring 4. Baggerbiss um Baggerbiss fiel das ehemalige Mercedes-Autohaus, in dem bis zum Umzug auf die andere Straßenseite Mitte vergangenen Jahres die Firma Stern ihre Kunden betreute. A+S-Mitarbeiter sortierten die Materialien, um sie getrennt einer Wiederverwertung zuführen zu können oder zu entsorgen. Auch die hinter dem Autohaus liegende ehemalige Geschäftsführer-Villa ist schon entkernt. Sie solle ebenso dem Erdboden gleich gemacht werden wie die Reithalle am Ostlandring, bestätigt Acribo-Geschäftsführer Thorsten Kröger.

Acribo-Planer arbeiten unter Hochdruck

Kröger hofft, mit dem Abbruch von Bestandsimmobilien Zeit gewinnen zu können. Für den Abriss und die anstehenden Erdarbeiten braucht er keine Genehmigungen. Er wolle vorbereitet sein, wenn der Bebauungsplan in Kraft tritt. Dann wolle er umgehend seinen Bauantrag einreichen, kündigt er an.

Der Startschuss für das Projekt Aue Süd am Ostlandring ist gefallen.

Zurzeit arbeiten die von Acribo auf eigene Kosten angeheuerten Planer unter Hochdruck an Aue Süd. Bevor die Hochbauarbeiten beginnen können, muss die Region Hannover allerdings erst noch das Regionale Raumordnungsprogramm ändern. Und zwar weil sich mit den Aue-Süd-Plänen die bislang am Ostlandring befindlichen Einzelhandelsflächen deutlich vergrößern und damit ein zusätzlicher Versorgungskern entsteht. Laut Regionssprecher Klaus Abelmann ist mit der Änderung voraussichtlich Mitte Juli zu rechnen. Danach muss auch noch das Land grünes Licht geben.

Lidl will einen größeren Markt bauen

Das Bauamt der Stadt bereitet derweil die Änderung des Flächennutzungsplans vor und arbeitet zeitgleich an der notwendigen Änderung des Bebauungsplans für das Areal. Dabei spielen auch die Wünsche von Lidl eine Rolle. Das Unternehmen will seinen Markt von 1000 Quadratmetern Verkaufsfläche auf 1400 vergrößern und neu bauen. Bauamtschef Fischer spricht von einer Genehmigungskaskade: „Wir müssen alles hintereinander sauber abarbeiten.“ Das brauche seine Zeit. Deshalb sei die Hoffnung von Acribo-Chef Kröger, Anfang 2021 mit dem Bau der neuen Einzelhandelshallen beginnen zu können, „mehr als ambitioniert“.

Aue Süd ist überhaupt erst möglich geworden nach dem Neubau des BMW-Vertragshändlers B&K im Gewerbegebiet Nordwest. Deshalb konnte Stern Partner ins ehemalige BMW-Autohaus auf der anderen Straßenseite ziehen. Zudem meldeten Aldi und andere am Ostlandring ansässige Handelsunternehmen einen höheren Flächenbedarf an. Schließlich kündigte auch noch die Wilhelm Cramer GmbH an, dass sie mit ihrem E-Center von der Uetzer Straße an den Ostlandring umziehen werde. An der Uetzer Straße könnten dann Wohnungen entstehen.

Von Joachim Dege