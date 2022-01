Burgdorf

Die 64. Aktion Dreikönigssingen des Kindermissionswerks Die Sternsinger hat sich bundesweit wieder auf den Weg gemacht. Auch die 5000 Katholiken zählende St.-Nikolaus-Kirchengemeinde für die drei Kirchorte Burgdorf, Hänigsen und Uetze beteiligt sich daran – coronabedingt mit angezogener Handbremse. Wohnungs- und Hausbesuche von Sternsingern soll es keine geben. Der Segen kommt im zweiten Jahr hintereinander vielmehr mit der Post.

Sternsinger machen keine Hausbesuche

Ein sogenannter Aussende-Gottesdienst am Sonntag markierte den Auftakt der diesjährigen Sternsinger-Aktion für Burgdorf und Uetze. Pfarrer Franz Kurth schickte eine vierköpfige Sternsinger-Delegation symbolisch auf den Weg zu Gemeindemitgliedern in Uetze, Hänigsen und Burgdorf, die sich im Dezember den Segensgruß „Christus segne dieses Haus“ erbeten hatten. Symbolisch deshalb, weil es wegen der Pandemie keine Hausbesuche geben könne, wie Kurth bedauerte. Stattdessen werde die Gemeinde Aufkleber mit dem Segensgruß, ein persönliches Anschreiben mit der Bitte um Spenden für wohltätige Zwecke sowie jeweils eine Kerze verschicken.

In diesem Jahr lautet das Motto der Aktion „Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit“. Die eingehenden Spenden sollen nach Darstellung der Gemeinde an Vorhaben in Ägypten, Ghana und im Südsudan gehen, um dort die Gesundheitsversorgung für Kinder zu unterstützen. Seit Beginn der Sternsinger-Aktivitäten im Jahr 1959 seien für 75.600 geförderte Projekte in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa rund 1,19 Milliarden Euro zusammengekommen.

Von Joachim Dege