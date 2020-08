Burgdorf

Die Sternsingergruppe der katholischen Gemeinde St. Nikolaus bewirbt sich in der Rubrik „Kinder für Kinder“ für den Kika-Award 2020. In einem Bewerbungsvideo erzählen Lilith, Leonidas und Lucius Albert sowie Rebecca und Simon Strohe, stellvertretend für die insgesamt über 30 Sternensinger in Burgdorf und Uetze, von ihrem Herzensprojekt.

Die Kinder sind große Kika-Fans und würden sich, laut der Mutter und Organisatorin des Projekts, Anne-Kathrin Albert, sehr darüber freuen, ihren Kika-Stars hautnah zu begegnen. Um das Gewinnen geht es den Kindern in erster Linie aber nicht. Der Blick der Kinder sei eher lokal. Sie wünschen sich, dass mehr Menschen von dem Sternsinger-Projekt erfahren und dass sie im Januar mehr Hausbesuche machen können.

Das Video der Kinder kommt jetzt in die Auswertung des Fernsehsenders. Quelle: privat

Sternsinger knacken im Januar 2019 die 15.000-Euro-Marke

In dem Bewerbungsvideo berichtet Lilith vom Erfolg des vergangenen Jahres: mit einer Gesamtsumme von 15.000 Euro wurde der Rekord der Gemeinde geknackt. Die Kinder, die sich als Könige verkleiden, ziehen am Dreikönigstag von Haus zu Haus, um es zu segnen. Dabei sammeln sie Spenden für Kinder, die sich weltweit in Not befinden. Der Erlös des kommenden Jahres wird an Bedürftige in der Ukraine gespendet.

Die Burgdorfer-Kinder erleben, dass manche Familien sie am Dreikönigstag schon erwarten, um sie zu Kakao und Kuchen einzuladen. Laut Anne-Kathrin Albert sei den Kindern egal, bei wem sie singen. „Für sie ist ein Bürgermeister eine Person wie jede andere“, schildert sie ihre Erfahrungen. Im vergangenen Jahr aber habe sich der Besuch bei ihm besonders gelohnt – zur Stärkung gab es warme Waffeln und Saft. Besonders im Altenheim oder bei Alleinstehenden Leuten sei die Freude über den singenden Besuch groß. Das sei einer der Gründe dafür, weswegen sich die Kinder weiterhin für andere Kinder einsetzen.

Allerdings, schränkt Albert ein, stehe wegen der Corona-Pandemie derzeit noch nicht fest, wie die Sternsingergruppe ihre Auftritte organisieren kann.

Von Katja Spigiel