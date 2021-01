Burgdorf

Seit zehn Jahren findet sich mit Stick-tec ein besonderes Geschäft an der Hannoverschen Neustadt, das die Kunden, die es für sich entdeckt haben, schätzen und das anderen Burgdorfern wiederum oftmals ganz unbekannt ist. „Ich bin immer wieder überrascht, wenn neue Kunden kommen und sagen, dass sie uns bisher nicht wahrgenommen haben“, sagt Sabine Christiansen, Gruppenleiterin der Werkstatt von der Lebenshilfe Peine-Burgdorf.

Denn unter ihrer Regie geben Menschen mit einer Beeinträchtigung unter anderem Fleece-Jacken, Polo-Shirts und Hoodies eine individuelle Note. Sie besticken die Kleidung mit Logos, Schriftzügen oder auch Familienwappen. Sie beflocken die mitgebrachten Waren oder verzieren jene Sachen, die die Kunden im Geschäft kaufen. „Allerdings haben wir keine Kleidung im Laden, sondern bestellen Muster aus einer geringen Auswahl in einem Katalog“, sagt Christiansen, denn Stick-tec gelte als Veredlungsbetrieb, nicht als Einzelhändler. Zwölf Frauen und Männer bedienen die fünf Maschinen, die Christiansen und eine Kollegin programmieren.

Christiansen setzt auf Beratung der Kunden

Wer einen Moment verharrt in dem Geschäft, nimmt zweierlei Dinge wahr: Das Telefon steht selten still, weil beispielsweise ein Autohaus seinen Namen auf Winterjacken gestickt haben möchte und die Firmenleitung die Bestellung mit Christiansen bespricht. Naturgemäß soll das ganz schnell gehen, doch Christiansen agiert in solchen Fällen diplomatisch. „Ich gehe immer davon aus, dass wir etwas mehr Zeit brauchen, dann ist die Freude umso größer, wenn wir eher fertig werden.“ Und: Bei allen Nachfragen nimmt sie sich die Zeit, auf die entworfenen und dann fertig gestickten Motive zu schauen.

Kunden werden bei Stick-tec beraten

Bei ihrer täglichen Arbeit mit den Kunden helfe die Berufserfahrung. So startete sie als Textilfachverkäuferin, ehe sie als Kinderschminkerin unterwegs war. Nach einem Nähkurs eröffnete sie eine Änderungsschneiderei – nun verbinde sie dieses Wissen bei der Warenkunde und der Näharbeit, aber auch dem Blick für das Design. „Im Gegensatz zu Angeboten im Internet erhalten die Kunden bei uns eine Beratung“, sagt Christiansen. Reicht ein gutes Logo als Wiedererkennung und verzichtet der Kunde dafür auf eine Telefonnummer, die sich ohnehin niemand merkt? Wo muss das Logo stehen? Eignet sich der Blatt- oder der Steppstich? Und passen die Farben des Stickgarns zusammen? All diese Fragen gelte es, mit Firmenchefs und Privatkunden zu klären, bevor sie die Maschinen programmiere.

„Menschen entwickeln sich bei der Arbeit“

Aber einen großen Teil ihrer Arbeit macht eben die Betreuung der Menschen mit einer Beeinträchtigung aus, und dabei kann Christiansen auf zwei weitere Bausteine ihres Berufslebens setzen. Sie absolvierte auch eine Ausbildung als Heilerziehungspflegerin und als Fachwirtin Gesundheits- und Sozialwesen. „Es ist eigentlich ganz spannend, dass ich so viele unterschiedliche Wege eingeschlagen habe, die nun in dieser Arbeit so gut zusammenpassen“, sagt sie. Karl-Heinz Röber, Leiter der Lebenshilfe-Werkstätten, ergänzt, dass die Gruppenleiter eben nicht nur die berufliche Qualifikation benötigen, sondern auch die besonderen Bedürfnisse der Beschäftigten im Blick behalten müssen.

Freude über gelungene Stickerei

„Ganz klar“, sagt Christiansen, „der Kunde zahlt einen angemessenen Preis, und deshalb muss die Leistung stimmen.“ Gelingt dies, dann sorgt es für Freude im Team und auch bei ihr, vor allem dann, wenn die Kunden ein zweites oder drittes Mal bestellen. „Doch der schönste Part meiner Arbeit ist, wenn jemand am Automaten sitzt und sagt, dass die Stickerei jetzt fertig ist.“ Wenn der- oder diejenige das System verstanden habe, dann sei das ein unglaublich guter Schritt. „Mich schüttelt es, wenn es heißt, dass jemand austherapiert sei, denn das widerspricht, dass sich Menschen entwickeln“, sagt sie und betont die Bedeutung, dass ihre Werkstatt sichtbar in der Öffentlichkeit arbeitet und eben private und kommerzielle Kunden gleichermaßen dort anspreche.

Mit Geduld erklärt sie deshalb, korrigiert und lobt – bis der Löwenkopf oder der stilisierte Wolf ihren Ansprüchen genügt. Und denen ihrer Kunden, die sogar aus Nienburg anreisen und längst überregional für das besondere Geschäft an der Hannoverschen Neustadt werben.

Von Antje Bismark