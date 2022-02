Burgdorf

Ihr Engagement für die Erinnerungskultur wollen die Mitglieder des Arbeitskreises „9. November“ als Brückenschlag nutzen für die Menschen, die Burgdorf als Heimat während der Nazi-Diktatur verlassen mussten, und jenen, die die Stadt als neue Heimat ansehen. „Flucht und Vertreibung bleiben ein großes Thema, das nicht vorbei ist“, sagt Sprecherin Judith Rohde. Sie sieht Parallelen zwischen Burgdorfern wie Emil Cohn, die fliehen mussten, um die „nackte Haut zu retten“, und denen, die heute nach ihrer Flucht in Burgdorf landen.

Erstmals haben die Aktiven, unterstützt von Barbara Martens, Arne Hinz und Annika Paul, deshalb die Geschichten von Exilanten und Immigranten in einer Veranstaltung thematisiert. Ein Anlass: Künstler Gunter Demnig widmet die Stolpersteine nicht mehr nur den Ermordeten des Zweiten Weltkriegs, sondern auch den Geflohenen. Nach öffentlichen Erinnerungen an die Familie von Hermann Cohn an der Gartenstraße und an die Familie von Julius Cohn an der Uetzer Straße finden sich nun Stolpersteine von Emil Cohn und seiner Familie an der Wallgartenstraße.

Dem Burgdorfer Fleischermeister Cohn gelang mit seiner Frau Berta und seinen Söhnen Walter, Heinz, Werner und Rudolf 1941 die Flucht mit dem Schiff „Cabo de Buena Esperanza – Kap der guten Hoffnung“ nach Argentinien. Da sie lediglich 50 Kilogramm Handgepäck und 50 Kilogramm Frachtgut pro Person aufgeben durften, gingen nicht viel mehr als Wäsche und Kleidung mit auf die Reise. Verkaufen konnten Cohns nichts – denn von Juden kaufen war nicht erlaubt. Die Kosten der Ausreise zehrten das Cohns Vermögen komplett auf. Bei der Ansiedlung half die Jewish Colonization Association in Buenos Aires, die Organisation Land zur Bewirtschaftung an Immigranten verpachtete. Allerdings handelte es sich um Ödland, das die Cohns erst urbar machen mussten. Da der 56-jährige Emil Cohn den Strapazen im ungewohnten Klima nicht lange gewachsen war, unterstützte ihn ab 1951 sein Sohn Rudolf.

„Menschen sind im Krieg der Spielball von politischen Mächten“

Das Verweben von Fluchtgeschichten einst und heute sieht Rohde als gute Möglichkeit an, Historie lebendig zu halten: „Es zeigt sich, dass Menschen im Krieg der Spielball von politischen Mächten sind“, sagt sie. Burgdorf müsse wie alle Städte die Migrationsgeschichte anhand von Beispielen aus der Vergangenheit erklären, damit könnten Geflüchtete heute verstehen, wie die Lehren aus der Historie die Gesellschaft und die Menschen geprägt hätten. „Daraus leitet sich aus meiner Sicht zum Beispiel auch ab, weshalb sich Deutschland so klar gegen Antisemitismus stellt“, sagt Rohde – diese Haltung müsse Geflüchteten aus dem arabischen Raum immer wieder vermittelt und erläutert werden.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Auch wenn nicht jeder mit tagespolitischen Entscheidungen Israels einverstanden sei, so gibt es doch einen politischen Umgang, der von Respekt geprägt ist“, sagt sie und fügt hinzu, Veranstaltungen, die die Ebene der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft aufgriffen, eigneten sich dazu, mit Geflüchteten und Alteingesessenen ins Gespräch zu kommen, bei Konflikten zu vermitteln und Empathie zu entwickeln.

Von Antje Bismark und Sandra Köhler