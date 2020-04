Burgdorf

Einen besonderen Moment in diesen besonderen Zeiten hat eine Radfahrerin aus Steinwedel zu Wochenbeginn festgehalten: Sie passierte ihren täglichen Weg von Steinwedel nach Burgdorf und entdeckte auf einer Wiese einen Storch, der offenbar damit beschäftigt war, weiteres Material für das gemeinsame Nest mit seiner Frau sammeln. „Diese ist auch schon zurückgekehrt“, sagt die Steinwedelerin, die ihren Namen nicht veröffentlichen möchte – aber möglichst vielen Burgdorfer Naturfreunden einen Blick in die Storchenstube ermöglichen will.

„Ich bin überrascht, wie früh die Störche in diesem Jahr sind“, sagt sie und hofft auf weitere Momente der Beobachtung in den nächsten Wochen und Monaten, wenn sie morgens wieder mit dem Fahrrad unterwegs ist.

Von Antje Bismark